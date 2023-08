Nei giorni scorsi sono stati intensificati i controlli nella zona della Stazione Storica di Reggio Emilia e nelle aree adiacenti.

In particolare sono stati svolti specifici servizi da parte del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna Occidentale, volti all’identificazione delle persone sospette con verifiche sulla loro identità e, nel caso di stranieri, sulla regolarità della loro permanenza nel territorio nazionale. Proseguono anche gli specifici servizi straordinari tesi al controllo delle porzioni ad uso comune degli edifici, che spesso vengono indebitamente occupati da persone senza fissa dimora, molte delle quali dedite alla commissione di attività illegali.

In seguito a quanto stabilito in sede di Comitato Provinciale, sono stati ulteriormente rafforzati i controlli in zona Stazione, tramite il coinvolgimento di personale della Questura, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Locale, della Guardia di Finanza, anche con la collaborazione dell’A.U.S.L., in modo da prevenire i reati che possono influire sulla sicurezza e la tranquillità dei cittadini.

Nello specifico, nell’ambito di questa attività, lo scorso week-end, tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, di concerto con una pattuglia della Polizia Ferroviaria, un’unità cinofila della Polizia di Stato e personale della locale Squadra Mobile, coordinate da un Funzionario della Questura di Reggio Emilia, hanno presidiato la zona della Stazione Ferroviaria “Storica”. Al termine dei servizi effettuati sono state controllate 334 persone e 41 veicoli in 4 posti di controllo attivati; controllati inoltre 4 esercizi pubblici.

In particolare, nell’ambito del suddetto servizio straordinario, è stata contestata la violazione di un provvedimento di Divieto di accesso alle aree urbane (DACUR) ed emesso un ulteriore provvedimento di DACUR nei confronti di altro soggetto.

Successivamente, durante un consueto controllo sugli avventori effettuato in un noto bar presente nella zona stazione, sono stati identificati numerosi pregiudicati. Un avventore è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente (hashish), quindi segnalato in ordine alla violazione amministrativa ex. art. 75 del D.P.R. 309/90.

Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori verifiche e accertamenti, finalizzati all’adozione di altri provvedimenti nei confronti dell’esercizio pubblico soggetto al menzionato controllo.

Nella giornata di sabato, inoltre, durante una verifica del territorio ad ampio raggio, è stato identificato un soggetto 34 enne che, al momento del controllo, spontaneamente ha consegnato agli operatori una bustina di plastica trasparente contenente sostanza stupefacente (marijuana) del peso complessivo lordo di 0,60 gr. Anche lui è stato segnalato in ordine alla violazione amministrativa ex art. 75 del D.P.R. 309/90.