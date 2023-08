In riferimento al caso registrato di Dengue per cui il Comune di Bologna si sta occupando della disinfestazione delle aree limitrofe all’abitazione del cittadino, l’Azienda USL di Bologna precisa che il caso, importato dalla Thailandia, si trova ora in isolamento in buone condizioni di salute.

È bene ricordare che chiunque, al rientro da viaggi in Paesi in cui è endemica la Dengue, manifesti una sindrome febbrile si rivolga al Pronto soccorso. È necessario che il soggetto sintomatico resti in isolamento proteggendosi dalle punture delle zanzare per evitare di infettare altri insetti che potrebbero pungere e dunque infettare altri individui.

Per maggiori info sulla dengue: https://www.ausl.bologna.it/seztemi/malattie-infettive/dengue