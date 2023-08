Sassuolo Primavera 4 – Sampdoria 3

Parte con il piede giusto la stagione per la Primavera del Sassuolo che in un match combattuto supera in casa la Sampdoria per 4 a 3.

In vantaggio praticamente subito i blucerchiati con Ntanda ai quali un minuto dopo risponde Caragea con la rete del pareggio.

Al 21’ sono i padroni di casa a prendere le distanze con Baldari e poi ancora parità dopo la rete di Conti al 37’.

Sono gli ospiti a chiudere in vantaggio il primo tempo con Alesi e nella ripresa Parlato prima al minuto 53 e Russo su Rigore regalano la vittoria ai neroverdi.

Mister Bigica ha seguito i suoi ragazzi dalla tribuna dovendo scontare una squalifica maturata nelle fasi finali della scorsa stagione, in panchina si è visto Cosimo Francioso.

Anche Mister Dionisi allenatore della prima squadra non ha voluto mancare alla prima della stagione per la primavera del Sassuolo seguendo di persona la partita.

Prossimo appuntamento è previsto per domenica 3 settembre fuori casa contro il Torino.