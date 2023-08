Da oggi si è insediato il nuovo comandante

della Tenenza Carabinieri di Scandiano. Si tratta del TENENTE VALERIO SCATOLETTI CHE, proveniente dalla Campania dove ha ricoperto l’incarico di Comandante della tenenza di Melito di Napoli, è stato trasferito nel comune di Scandiano per sostituire il precedente comandante TENENTE FRANCESCO MATTEI a sua volta trasferito quale comandante al Nucleo

Operativo e Radiomobile di Rho, in provincia di Milano.

Un trasferimento disposto dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di Roma che ha assicurato alla Tenenza del comune di Scandiano una continuità di Comando con l’assegnazione di altro Ufficiale in un comune che necessita di un presidio idoneo alle criticità del vasto e densamente popolato territorio.

L’assegnazione dell’Ufficiale, in sostituzione del collega trasferito ad altro importante incarico, è stata peraltro fortemente voluta dal comandante Provinciale dei carabinieri di Reggio Emilia

Colonnello Andrea Milani, al fine di dare continuità al Commando della Tenenza da parte di un Ufficiale che vanta un importante bagaglio professionale di natura investigativa che porrà a disposizione delle comunità del territorio che vede l’Arma scandianese aver competenza giurisdizionale sui due comuni di Scandiano e Viano. Il TENENTE VALERIO SCATOLETTI 41 anni originario di Roma, figlio di artigiani, laureato in

giurisprudenza con laurea quadriennale a ciclo unico conseguita presso

l’università degli studi di Roma Tor Vergata, si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 2008, dopo aver frequentato il 13esimo corso biennale allievi marescialli è stato destinato quale addetto presso il

Comando Stazione Carabinieri di Budduso’, in provincia di Sassari dove ha prestato servizio per 2 anni per poi essere trasferito presso la stazione Carabinieri di Poggio Rusco (MN) con più di 4 anni di

permanenza. Ulteriore prestigiosa esperienza professionale presso il

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri dove per circa 3 anni è

stato il Comandante della Squadra del Minuto Mantenimento del Reparto

Autonomo, fino al transito nel ruolo Ufficiali, dove, dopo i 2 anni di formazione, veniva destinato quale Comandante della Tenenza di Melito di Napoli per 2 anni, fino all’attuale trasferimento presso la Tenenza

Carabinieri di Scandiano. Il Tenente Valerio Scatoletti durante l’attività svolta ha ottenuto apprezzamenti ed espressioni elogiative dai superiori gerarchici per i risultati ottenuti. Il TENENTE MATTEI

32enne originario della provincia di Lecce, arrivato a Scandiano nel 2021 proveniente dal nucleo investigativo di Milano col grado di sottotenente, nel corso della sua attività al comando della tenenza di Scandiano, ha coordinando importanti operazioni, fra cui l’arresto di numerosi spacciatori e di un estorsore in flagranza di reato. Durante la

permanenza a Scandiano è stato promosso al grado di tenente. Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia, COLONNELLO ANDREA MILANI, ha ringraziato il Tenente Francesco Mattei per la proficua, competente collaborazione professionale garantita ad ogni livello, per l’incondizionato impegno profuso nell’espletamento del proprio servizio e per il senso di umanità dimostrato nel corso di

questo biennio, augurandogli un grande in bocca al lupo per il nuovo incarico. Contestualmente, il Comandante Provinciale ha inteso accogliere il TENENTE VALERIO SCATOLETTI sottolineandone il grande bagaglio professionale ed esperienziale – basti pensare, per citarne uno solo, all’ultimo incarico alla Tenenza di Melito di Napoli – segno di continuità con il suo predecessore e testimonianza della particolare attenzione che l’Arma dei Carabinieri ha per questa Provincia, ove la

prevenzione e il contrasto alla criminalità comune e organizzata richiede Ufficiali con competenze specifiche e doti umane e

professionali altissime.