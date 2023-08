Fenomeni e nuvolosità in graduale attenuazione fin dal mattino sul settore più occidentale. Sulle rimanenti aree in prevalenza molto nuvoloso con piogge localmente a carattere di rovescio anche temporalesco, in spostamento da ovest verso est. In serata fenomeni soprattutto lungo la fascia costiera.

Temperature in sensibile diminuzione. Minime comprese tra i 15 gradi del piacentino ed i 20 gradi della costa; massime che oscilleranno tra 20 e 25 gradi.

Venti moderati in prevalenza nord-occidentali, tendenti a ruotare tra nord e nord-est sul settore nord-orientale.

Mare mosso, dal pomeriggio poco mosso sottocosta nelle aree della Romagna.