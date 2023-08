Dopo pochi mesi dalla firma del patto di gemellaggio tra Formigine e Verden nella cittadina tedesca, si terrà sabato 2 settembre alle 10 la cerimonia ufficiale anche a Formigine. L’evento, inserito nel calendario del Settembre formiginese, sarà il tema centrale di un consiglio comunale in adunanza aperta a cui sono invitati tutti i cittadini.

Ad aprire la cerimonia saranno gli inni ufficiali dell’Italia, della Germania e dell’Europa, seguiti dall’Alzabandiera a cura degli Alpini. Il consiglio si terrà nel parco del Castello di Formigine, e sarà aperto come di consueto dalla presidente Elisa Parenti. Si prosegue con gli interventi del Sindaco di Formigine Maria Costi, del primo cittadino di Verden Lutz Brockmann e di Maddalena Magnante, giovane formiginese che lo scorso giugno ha partecipato a uno scambio a Verden a tema sport e inclusione sociale. Per l’occasione, sono stati invitati un centinaio di giovani che negli ultimi 10 anni hanno partecipato a progetti di scambio in Europa promossi dal Comune, di cui Magnante farà da portavoce. Al termine degli interventi, Elisa Parenti leggerà i nomi dei ragazzi presenti e i due Sindaci consegneranno loro delle pergamene ringraziandoli “per aver contribuito partecipando attivamente allo sviluppo delle relazioni internazionali e dei gemellaggi della città”.

A seguire è poi in programma un altro momento istituzionale che prevede la consegna di un attestato a sette associazioni che nel 2023 festeggiano un anniversario importante: U.S. Formiginese A.S.D. (50 anni di attività), Associazione di Storia Locale Ezechiello Zanni (40 anni), Associazione San Gaetano (30 anni), Nuovamente A.S.D. (30 anni), Rock no War o.d.v. (25 anni), Università Popolare di Formigine (10 anni) e Il filo di Marinetta (10 anni). Chiuderà i lavori del consiglio comunale la firma del gemellaggio da parte dei Sindaci Costi e Brockmann. All’uscita dal parco del Castello sarà presente infine la Pro Loco con balli e dimostrazione degli arcieri nel fossato esterno.

Dichiara il Sindaco Maria Costi: “La presenza dei giovani che negli scorsi anni hanno preso parte a esperienze internazionali da una parte e quella delle associazioni che festeggiano un compleanno importante dall’altra rappresentano perfettamente il messaggio incarnato dal gemellaggio, ovvero l’importanza delle relazioni e dell’aiuto reciproco per crescere insieme ed essere più forti. Sarà un piacere anche accompagnare la delegazione tedesca nella recentemente riqualificata via Vittorio Veneto, adesso adornata da tre targhe che ci ricordano i gemellaggi di Formigine: Saumur, Kilkenny e, appunto, Verden”.