Il giorno 30 agosto con la demolizione del vecchio distributore di Viale Amendola, ormai in disuso da più di 20 anni, sono partiti i lavori per la realizzazione di una nuova casa funeraria.

L’opera sarà interamente finanziata e realizzata dalla società “Domus Immobiliare s.r.l.” selezionata attraverso un avviso pubblico con manifestazione di interesse e sarà gestita dall’agenzia di pompe funebri “ Concordia s.r.l.”.

L’intervento, oltre a riqualificare un’area abbandonata da oltre 20 anni, prevede la conclusione dell’opera di bonifica dell’area interessata dal vecchio distributore, il tutto senza minimo aggravio per le casse comunali.

“E’ sempre delicato trattare il fine vita – dichiara il sindaco Marco Martelli – in quanto ricadiamo in una sfera sensibile e intima per ognuno di noi. Tuttavia, ancora oggi, e da parecchio tempo davvero, la sala del commiato si trova in una struttura provvisoria in attesa di una collocazione definitiva che, a causa delle note vicissitudini che hanno colpito il nostro paese, non ultimo il sisma del 2012, tardava ad arrivare. Si è pensato quindi di mettere in gioco un’area abbandonata e degradata da oltre un ventennio, per riqualificare l’area e dare ai cittadini di Crevalcore un’alternativa alla sede provvisoria.”

La convenzione urbanistica stipulata dal privato con il Comune di Crevalcore infatti prevede diverse azioni su diversi fronti: la riqualificazione del marciapiede sud di viale Amendola per il tratto a fronte della struttura, fino all’intersezione con via F.lli Rosselli a Ovest e fino alla pedonale Cavalieri di Vittorio Veneto ad Est e la riqualificazione della viabilità di accesso al Parcheggio pubblico con nuovo asfalto e segnaletica orizzontale. Inoltre, sarà possibile, per i prossimi 15 anni, utilizzare la struttura anche da parte di altre imprese di onoranze funebri a prezzi controllati mentre sarà a completo titolo gratuito per le persone decedute nel Comune di Crevalcore e/o residenti nel Comune di Crevalcore al momento del decesso.

La struttura avrà a disposizione un ampio parcheggio e garantirà la massima riservatezza in quanto sarà schermata da vegetazione. Tutte le operazioni inerenti la cerimonia funebre saranno eseguite all’interno della struttura, compresa la traslazione nel carro funebre, grazie alla dotazione interna di sale del commiato. Questo permetterà così che tutte le procedure inerenti la cerimonia funebre saranno essere eseguite consentendo il massimo rispetto e dignità per tutti.

Rimarrà comunque pienamente operativa, per chi lo desiderasse, anche l’attuale sala del commiato a garanzia della massima libertà di scelta per chiunque alle medesime condizioni.

“Chi lo vorrà – conclude il primo cittadino – avrà a disposizione una struttura nuova, moderna, appositamente costruita per questo servizio, in grado di garantire quell’attenzione e quel rispetto per i nostri cari in un momento doloroso e delicato. Quest’anno, purtroppo, abbiamo avuto diverse occasioni nelle quali l’intera comunità ha manifestato la volontà di stringersi vicino ai parenti dei defunti per esprimere loro vicinanza, a riprova del fatto che anche questo momento, seppur doloroso, fa parte della vita e della comunità e va vissuto in quanto tale.”