Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, ritorna a Mirandola la “Notte Gialla” (dal 8 al 10 Settembre 2023), con la grande novità rappresentata da un’ulteriore serata di intrattenimento e condivisione, dedicata ai “senior”.

Partenza e serata inaugurale in calendario per il prossimo Venerdì 8 Settembre con l’ormai immancabile “Webboh Fest”. Lo spettacolo musicale, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale di Mirandola, dedicato ai giovani e giovanissimi nel contesto della “Notte Gialla Young”. Un evento organizzato in collaborazione con l’Accento Srl e grazie al coordinamento con l’ufficio promozione e accoglienza turistica del Comune di Mirandola. Lo spettacolo avrà inizio alle 21.30: sul palco di Piazza Costituente si alterneranno alcuni dei cantanti e “creator” più amati dalla community di Webboh (la N° 1 delle community italiane dedicata al mondo dei social network). Una grande festa, che permetterà di assaporare dal vivo i grandi tormentoni e le hit dell’estate in compagnia di migliaia di giovani provenienti da ogni parte d’Italia. Per l’occasione, confermando l’apprezzata novità introdotta nell’edizione 2022, con tre premi speciali dedicati al pubblico presente: saranno premiati lo spettatore proveniente dalla città più lontana, il gruppo più numeroso ed infine, grande novità di questa edizione, il premio speciale dedicato allo “spettatore ecologico”: ovvero chi virtuosamente abbia utilizzato il miglior rapporto fra mezzo ecologico e Km fatti per raggiungere il cuore della Città dei Pico.

Seconda serata in calendario per il successivo Sabato 9 Settembre con cambio di show e risate protagoniste. In piazza della Costituente una “Marching Band” (rigorosamente con particolari gialli) che farà da apripista allo show di cabaret previsto sul palco per poi proseguire l’esibizione in forma itinerante per le vie dell’intero centro storico. Per le ore 21.30 è in programma il “main event”, lo show di Massimo Bagnato: una comicità “nonsense”, che punta a divertire, ribaltando il cliché del comico moderno. Bagnato è conosciuto per il “tormentone del braccio”: durante le sue apparizioni televisive e i suoi spettacoli teatrali intervalla i monologhi con frequenti richieste che coinvolgono lo spettatore, a cui è richiesto di alzare il braccio quando è chiamato in causa.

La grande novità 2023, prevista per la serata conclusiva di Domenica 10 Settembre, è rappresentata dalla “Notte Gialla Senior”: una serata danzante, sulle note dell’Orchestra “Marco e il Clan” che si esibirà con un repertorio di musica di ballo liscio per una serata all’insegna della vera tradizione emiliana.

“Un appuntamento apprezzato ed atteso dai mirandolesi e non solo, che nella sua edizione 2023 fa “all-in” e prepara tre serate pensate per intercettare ed accontentare gli interessi di un pubblico, il più ampio e vario possibile – commenta con massima soddisfazione l’Assessore Fabrizio Gandolfi – Faccio i miei personali complimenti a tutte le anime che hanno contribuito all’organizzazione e che ci hanno consentito di ampliare l’offerta completando un prodotto già vincente con l’aggiunta della serata del liscio. Speriamo di poter superare i già sorprendenti numeri del 2022, contraddistinti da numerosissimi spettatori provenienti anche da fuori provincia. Per questa ragione rinnoveremo e potenzieremo i premi, grazie all’Ufficio di Promozione a Accoglienza Turstica, dedicata ai fruitori provenienti dalle città più lontane dalla nostra Mirandola. Una grande occasione di promozione della nostra Città e del Centro Storico, che sarà occasione per assaporare le nostre eccellenze enogastronomiche messe a disposizione dai ristoranti aperti fino a tarda serata. Insomma, un’occasione imperdibile per goderci la nostra Città in tre serate completamente gratuite”.

“Sull’onda dei successi di affluenza che hanno contraddistinto gli ultimi eventi organizzati in Piazza – “La colonna della libertà” e il concerto dei Nomadi” in occasione dello Street Food – abbiamo scelto di rilanciare, in occasione della Notte Gialla aggiungendo un’ulteriore serata: oltre al Webboh Fest (la Festa del primo portale d’italia Gen. Z), e al comico Massimo Bagnato, arriva la terza serata, in onore alla generazione che ha vissuto gli anni della balera, con l’orchestra “Marco e il Clan” che eseguirà le più belle musiche popolari in un mix di successi nazionali, internazionali e brani inediti. Con questi presupposti – prosegue Ilaria Zoni dell’Ufficio di Promozione e Accoglienza Turistica – Ci tengo ricordare come, grazie alla stretta collaborazione con l’Ufficio Cultura, in occasione della Notte Gialla, il 9 e il 10 settembre sarà realizzata “Mirandola En Plein Air”: un contest di pittura a cielo aperto nel quale sarà data la possibilità ad artisti iscrittisi entro i tempi previsti, di posizionarsi nei punti più suggestivi del centro di Mirandola, per poter ricreare attraverso colpi d’arte, scorci suggestivi, palazzi e chiese storiche. Tali opere saranno giudicate e i vincitori premiati nella serata conclusiva, domenica 10 settembre, prima dell’inizio della Notte Gialla Senior”.

“Mirandola prosegue il suo percorso come “Galleria a cielo aperto” – commenta l’Assessore alla Cultura Marina Marchi – Inserendosi all’interno delle iniziative in programma per la Notte Gialla, 13 artisti locali si cimenteranno nella riproduzione artistica di altrettanti scorci del nostro centro storico. Le opere saranno esposte a disposizione della cittadinanza nel cortile interno del Polo Culturale nella mattinata di Sabato 10 Settembre e nel pomeriggio valutate dalla commissione che ne decreterà i tre vincitori”.

“Con grande piacere ci apprestiamo, per il terzo anno consecutivo – commenta Alberto Tura, Amministratore Delegato de l’Accento srl – a sposare l’idea Notte Gialla. Ci tengo a sottolineare gli sforzi realizzati, in maniera congiunta con l’Amministrazione, per confermare l’apprezzato spettacolo del Webboh Fest e per la realizzazione di una terza serata dedicata ai “senior”. Il Webboh rappresenta un format davvero unico sul panorama nazionale: lo dimostrano le decine di messaggi e telefonate che stanno già arrivando nei nostri uffici per richiedere informazioni.”