È Bologna la città scelta per concludere “La Grande Bellezza Tour 2023”, la serie di eventi di vino firmata da WinesCritic.com, che punta a creare connessioni tra produttori e professionisti del settore.

Il giorno 23 Ottobre dalle ore 15 alle ore 22 presso l’Hotel I Portici di Bologna, saranno presentati i vini delle Aziende Vitivinicole accuratamente selezionate da WinesCritic.com in un Walk Around Tasting che prevede la degustazione di vini selezionati che rappresentano l’eccellenza viticola italiana.

Per scoprire la lista delle aziende partecipanti si rimanda al sito internet WinesCritic.com al

seguente link: https://www.winescritic.com/la-grande-bellezza-2023-non-si-stanca-mai-bologna-nuova-tappa-per-la-winescritic-com/

L’evento che vedrà come protagonisti i produttori e i loro vini avrà inizio alle ore 15:00 e

terminerà alle ore 22.

L’evento sarà diviso in due fasce orarie ben distinte:

Ore 15:00 – 17:00: Ingresso Gratuito Professionisti del Settore (giornalisti, distributori, agenti di commercio, ristoranti, enoteche, wine bar, blogger/digital communicator)

Ore 17:00 – 20:30: Ingresso Wine Lover (previo Acquisto Biglietto su WinesCritic.com)

I professionisti potranno accreditarsi attraverso il seguente link e ricevere maggiori informazioni sull’evento:

https://docs.google.com/forms/d/1XdN1GCd7KhHmVLMl7oVrp23a8CrbiZ8FwKiuyRs3VdM/edit?pli=1

L’accesso dei professionisti correttamente registrati sarà consentito fino alle ore 17:00 potranno ovviamente restare fino al termine dell’evento.

Dalle ore 17:00 l’evento aprirà le porte anche ai wine lover che potranno acquistare il biglietto de “La Grande Bellezza Bologna 2023” su WinesCritic.com o su Evenbrite.

Dalle ore 19:30 l’apertura dei food corner con le prelibatezze gastronomiche realizzate dal

Ristorante I Portici, 1 stella Michelin, ristorante della struttura guidato da Nicola Annunziata, classe 1991 regalerà emozioni forti ai partecipanti.

L’elegante location, la sublime cucina e la musica faranno da cornice a vini unici di rara fattura.

Durante la manifestazione bolognese 3 Masterclass riservate ai professionisti della durata di 40 minuti ciascuna metteranno in mostra la classe ritrovata del Vino Nobile di Montepulciano, la determinazione di un Super Tuscan meno acclamato dalla critica ma certamente solido nell’evoluzione e la Grandezza del Cabernet Sauvignon in purezza prodotto in tutto il mondo.

La prima Masterclass dal titolo “Montepulciano re dei vini, la rinascita parte dalla Menzione

Pieve. Precisione e pulizia nei vini prodotti esalteranno il territorio e conquisteranno i mercati.” si svolgerà nella alle ore 14.30 e mostrerà ai professionisti registrati la ritrovata precisione stilistica dei vini prodotti dai poliziani. La seconda Masterclass intitolata “Corbaia in Verticale, Super Tuscan di gran classe, tra i padri fondatori della tipologia” avrà luogo alle ore 17:00 e racconterà la visione di uno dei primi Super Tuscan realizzati con blend Cabernet Sauvignon e Sangiovese. La terza Masterclass è un elogio alla grandezza del Cabernet Sauvignon. Si svolgerà alle ore 18:30 ed avrà titolo seguente: “Orizzontale di Cabernet Sauvignon del mondo: Una degustazione alla cieca per comprendere la profondità e la personalità delle aree vocate alla produzione di grandi vini”.

Novità assoluta di quest’edizione sarà la Masterclass ideata per un pubblico di wine lover che si svolgerà dalle ore 20:30 alle ore 21:30. La Masterclass riguarderà l’approfondimento del vitigno Cabernet Sauvignon e sarà seguita da una raffinata cena firmata dallo Chef del ristorante. I biglietti per questa Masterclass con cena inclusa potranno essere acquistati sul sito WinesCritic.com nell’area dedicata agli eventi.

È possibile acquistare i biglietti de La Grande Bellezza 2023 Bologna fino al 29 Settembre a prezzo scontato del 20% ai seguenti link:

https://www.winescritic.com/biglietteria/

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-grande-bellezza-2023-bologna-704601069767

Successivamente sarà possibile acquistare il biglietto fino al 20 Ottobre al prezzo totale di 50 Euro.

Per maggiori informazioni riguardo “La Grande Bellezza Bologna 2023” è possibile scrivere ai seguenti indirizzi e-mail o contattare il seguente numero di telefono:

eventi@winescritic.com

info@winescritic.com

Federica Ferone +39 3313518404