Sabato 9 settembre alle 10, A Bologna nell’auditorium Biagi di Sala Borsa, i cittadini sono invitati ad una mattinata interamente dedicata alla difesa e alla tutela dei loro diritti in momenti così cruciali e impegnativi come l’acquisto, la vendita, l’affitto di una casa o di un altro immobile.

L’incontro è stato voluto da tutti i sottoscrittori del Protocollo contro l’abusivismo immobiliare, tra cui la nostra associazione, con un obiettivo: spiegare agli utenti a cosa stare attenti quando si compra un immobile, a chi rivolgersi per essere tutelati, che verifiche fare per essere sicuri di non consegnare i propri risparmi a soggetti non qualificati.

Nel settore immobiliare le trattative rivestono un ruolo molto delicato. Per questo è necessaria una precisa professionalità da parte di coloro che vi intervengono. Nel corso dell’incontro, che sarà aperto ai contributi del pubblico, verranno fornite preziose informazioni e utili consigli ai cittadini, con l’obiettivo di evitare spiacevoli sorprese.