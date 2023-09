Il Comune di Castelfranco Emilia ha pubblicato un avviso per la concessione in uso gratuito del Teatro Comunale Dadà nel periodo compreso tra ottobre e dicembre 2023, per lo svolgimento di manifestazioni culturali proposte da soggetti del terzo settore.

L’avviso è dedicato a associazioni con sede nel territorio comunale di Castelfranco Emilia, per la realizzazione di 10 iniziative in linea con la vocazione del Teatro: spettacoli di prosa, danza o concerti.

I criteri per l’assegnazione prevedono che il soggetto richiedente abbia la capacità di fare rete con il tessuto associativo del territorio, che le attività programmate siano ad accesso gratuito o offerta libera a scopo di beneficenza e che 7 serate su 10 siano dedicate a spettacoli ispirati alle ricorrenze natalizie.

“Grazie alla convenzione con ERT, il Comune di Castelfranco Emilia può destinare lo spazio del Dadà a iniziative realizzate da associazioni e altre realtà del territorio, qualora le manifestazioni organizzate abbiano finalità culturali, di carattere sociale o legate a finalità istituzionali. Con la riapertura della stagione teatrale gestita de ERT e grazie a questa nuova opportunità per le associazioni del nostro territorio, il Teatrò Dadà è sempre più al centro dell’offerta culturale della nostra comunità e sempre più al centro del piccolo “distretto culturale” composto da Museo Civico Archeologico, Biblioteca e nuovo investimento dell’“ex Frigo Bini”, che sarà completamente riqualificato grazie ai fondi del PNRR.” – ha commentato l’Assessore alla Cultura Leonardo Pastore.

La concessione in uso gratuito Teatro Dadà rappresenta un beneficio economico quantificato nel valore di 1.200 euro; le domande devono essere necessariamente presentate entro il 15 settembre, utilizzando il modulo allegato all’avviso pubblicato nell’albo pretorio del sito del Comune.