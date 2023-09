Torna il weekend che celebra l’associazionismo e lo sport guastallese. Sabato 9 e domenica 10 settembre il centro storico di Guastalla si trasforma in una grande palestra a cielo aperto dove si esibiscono diverse società sportive in rappresentanza delle discipline più diverse. A queste si affiancano le attività proposte dalle associazioni di volontariato locali. Preziose risorse che si ritrovano in una grande festa capace di coinvolgere le famiglie e avvicinare bambini e ragazzi agli sport, fondamentale contributo alla salute e al benessere sociale.