Visite guidate ai musei e alle officine, collezioni private aperte al pubblico, raduni di auto e moto, mostre, incontri con i protagonisti del mondo dei motori: tutto questo e molto altro è in programma dal 10 al 17 settembre nei comuni di Maranello, Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro, Fiorano Modenese e Modena, in occasione della prima edizione della Italian Motor Week, l’evento nazionale promosso dalla rete ANCI Città dei Motori per celebrare, valorizzare e promuovere il patrimonio di marchi, luoghi, personaggi ed eccellenze del Made in Italy motoristico, conosciuto e amato in tutto il mondo.

Una settimana intera dedicata ai motori, eccellenza dei cinque comuni modenesi che fanno parte, insieme ad altri in tutta Italia, delle Città dei Motori: quaranta comuni a vocazione motoristica, per la presenza di realtà produttive e imprenditoriali, circuiti e musei motoristici.

Proprio i musei e le collezioni private dei comuni modenesi saranno al centro della Motor Week, con aperture al pubblico e visite guidate dei Musei Ferrari di Modena e Maranello, dei Musei Stanguellini, Panini e Maserati a Modena, del Museo Horacio Pagani a San Cesario sul Panaro, della raccolta delle opere ceramiche dedicate a Enzo Ferrari nel Castello di Spezzano e delle auto storiche Romano Soli a Fiorano Modenese, dove è anche in programma un brindisi per la riapertura della pista per automodellismo dinamico “Jodi Scheckter”. Castelfranco Emilia ospiterà, nella tradizionale kermesse “Motori&Sapori” (10 e 11 settembre), un’esposizione di auto storiche del Museo Righini e delle auto della Scuderia San Martino in Rio e un’esposizione di vespe e motociclette del Vespa Club.

Diversi gli appuntamenti previsti a Maranello durante la settimana, dal raduno di auto d’epoca “Sulle strade del mito” (il 10 settembre) alle mostre tematiche, dalle visite guidate alle officine specializzate al trekking urbano sui luoghi di Enzo Ferrari, dall’esposizione dei prototipi solari della Scuola Ferrari a due eventi pubblici con i protagonisti dell’automotive e dell’innovazione: martedì 12 settembre la presentazione del libro “Ferrari. Nel cuore della Formula 1” con Piero Ferrari, Jean Alesi, Ercole Colombo e Leo Turrini e domenica 17 settembre l’evento di chiusura TEDx: Evolution, talk con gli interventi di Tomaso Trussardi (Trussardi), Michele Aporti (CEO Zanasi Group), Paola Gemelli (Allacciati Le Storie), Clemente Ingenito (Pilota aeronautico), Micaela Verucchi (Unimore) e Monica Zanetti (Belle Epoque).

Il programma completo è sul sito www.italianmotorweek.it.