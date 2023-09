Da lunedì 11 settembre riprende alla Biblioteca “Raffaele Crovi” di Castelnovo Monti l’orario invernale di apertura, che sarà così composto: al lunedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30, il martedì dalle 14 alle 18.30, il mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30, il giovedì dalle 14 alle 18.30, il venerdì dalle 14 alle 18.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30. La Biblioteca ha sede nei locali di via Sozzi 1.

Resta aperta con gli orari abituali la Sala studio nei locali al secondo piano del Teatro Bismantova: dal lunedì al sabato, ogni giorno dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 19.

La sede della Biblioteca Crovi in via Sozzi offre un’ampia gamma di servizi, legati al prestito di libri e materiali multimediali (anche attraverso il servizio interbibliotecario provinciale), le postazioni internet, una bella e attrezzata sezione 0 – 6 anni. Servizi che in questi anni hanno caratterizzato la biblioteca castelnovese, rendendola un punto di riferimento a livello provinciale per vivacità e qualità della proposta.

Per informazioni tel. 0522 610204, biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it.