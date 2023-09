Dopo un’estate caratterizzata dai lavori di ammodernamento degli edifici scolastici, è ripartito l’anno educativo al Polo 0 – 6 di Casalgrande.

Nei mesi estivi sono stati effettuati interventi di ripristino locale sulla struttura, per migliorare la sicurezza sismica, oltre alla ritinteggiatura degli spazi interni.

E’ stato aumentato il numero delle sezioni presenti, per ripartire a settembre con l’ammissione del 90% delle richieste di quest’anno: si è arrivati all’utilizzo completo della capienza massima, dopo aver attivato tutte le misure necessarie, compreso l’aumento del personale.

In particolare, il nido Gianni Rodari di Villalunga da settembre 2023 accoglie 3 sezioni (una sezione in più rispetto all’anno precedente), ripopolando ambienti del nido e spazi esterni; aumenta il numero dei bambini della sezione lattanti, che accoglie bambini dai 6 agli 11 mesi, prevedendo l’ambientamento di ulteriori 5 bambini rispetto allo scorso anno, per un totale di 15 iscritti.

“L’amministrazione sta sostenendo un importante sforzo economico – afferma l’assessore alla scuola Laura Farina – per mettere a disposizione del servizio un organico adeguato, per rendere più sicure le strutture e migliorare la qualità degli spazi interni. Ringrazio gli uffici per tutto il lavoro svolto e le educatrici e tutto il personale dei servizi scolastici per la collaborazione, la pazienza e il sostegno”.