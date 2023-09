La Polizia di Stato di Modena ha denunciato in stato di libertà un minorenne italiano per una rapina avvenuta ieri sera in piazza Pomposa. In particolare, la Squadra Volanti è stata allertata poiché, intorno alla mezzanotte, era stata perpetrata una rapina nei confronti di una ragazza minore, alla quale veniva asportata una sigaretta elettronica, da parte di un ragazzo che aveva poi fatto perdere le proprie tracce.

Gli agenti della Volante, perlustrando nei momenti successivi la zona, transitando in via Berengario, si imbattevano in un ragazzo che corrispondeva alla descrizione del rapinatore e ai dettagli forniti nelle immediatezze il quale, alla loro vista, si allontanava repentinamente in direzione del Parco Novisad. Lo stesso, immediatamente raggiunto dagli operanti, evidentemente restio al controllo, veniva sottoposto a perquisizione personale la quale dava esito negativo. Non essendo in grado di fornire documenti identificativi, veniva accompagnato presso gli Uffici della Questura, ove veniva sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici presso il locale Gabinetto di Polizia Scientifica, risultando peraltro già noto a questi Uffici. Veniva quindi denunciato all’A.G. per rapina e stante la minore età veniva riaffidato alla famiglia.