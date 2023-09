Come comunicare nel modo corretto con il proprio cane? Come prevenire comportamenti aggressivi e problemi comportamentali da parte del nostro amico a quattro zampe? I veterinari dell’Azienda USL di Modena sono nuovamente a disposizione di tutti coloro che hanno un cane (o vorrebbero averne uno) per il corso formativo al termine del quale viene rilasciato un attestato di partecipazione (cosiddetto ‘patentino’). Il corso, che si tiene due volte all’anno e a cui si può aderire volontariamente, ha l’obiettivo di approfondire la conoscenza del mondo canino per salvaguardare da un lato il benessere degli animali e i loro diritti, dall’altro la salute e l’incolumità pubblica. I detentori di cani, infatti, non sempre interagiscono in modo corretto con il proprio animale, soprattutto perché mancano alcune conoscenze sulle esigenze fisiologiche, comportamentali e comunicative della specie, e queste carenze possono portare a compiere, in buona fede, errori comuni.

La prossima edizione del corso inizierà il 23 settembre con cinque incontri (23 settembre, 30 settembre, 7 ottobre, 28 ottobre e 4 novembre) organizzati dal Servizio Veterinario del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Modena: è prevista una quota di iscrizione pari a 40 euro ed è obbligatoria la preiscrizione entro il 19 settembre esclusivamente on line all’indirizzo www.ausl.mo.it/dsp/patentinocani. Ogni lezione si terrà nella sala auditorium (ingresso 4, secondo piano) del Centro Servizi Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Modena a Baggiovara, in via Strada Martiniana 21, dalle ore 10 alle 12.

Le lezioni verranno condotte dai medici veterinari Eleonora Amadei, Giulia Lorenza Mauri, Vanessa Mussini, Anna Maria Schiavi (responsabile scientifico dottor Igmar Spada presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Modena) e dall’educatore cinofilo Stefania Boschetto. Tra gli argomenti che verranno trattati nelle lezioni, il linguaggio del cane, gli errori di comunicazione più comuni nella relazione uomo-cane, il benessere del cane e le principali cause di sofferenza, la normativa vigente sugli obblighi e responsabilità dei proprietari. Al termine del corso si terrà un test di verifica delle conoscenze che è facoltativo ma diventa obbligatorio per il rilascio dell’attestato ‘patentino’. Oltre alle lezioni teoriche è prevista una lezione pratica con la partecipazione dell’educatore cinofilo nella quale sarà possibile portare il proprio cane. Per informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa del corso presso il Dipartimento di Sanità Pubblica (formazionedsp@ausl.mo.it) o chiamando il numero 059 3963107.