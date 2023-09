L’Amministrazione comunale di Castelnovo Monti in particolare l’Assessorato all’ambiente e Iren hanno organizzato un incontro rivolto alle attività di Castelnovo e Felina (negozi, bar e altri esercizi) sulle nuove modalità di raccolta differenziata dei rifiuti.

L’incontro è in programma martedì, 12 settembre, alle ore 14 nella Sala del Consiglio, in Municipio, e avrà l’obiettivo di approfondire e rispondere alle domande circa il servizio di raccolta e il sistema di tariffazione corrispettiva puntuale per le attività e le imprese. Interverranno il Sindaco Enrico Bini, l’Assessore all’ambiente, turismo e commercio Chiara Borghi, tecnici e rappresentanti di Iren. “Abbiamo voluto questo nuovo incontro – afferma Chiara Borghi – perché riteniamo che sarà un’occasione molto utile e importante per comprendere con chiarezza il funzionamento e le ricadute positive del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti introdotto nei mesi scorsi. Un sistema che ha l’obiettivo di incrementare la percentuale di rifiuti avviati alla differenziazione e ridurre quelli residui inviati all’inceneritore di Parma: se riusciremo a raggiungere questi obiettivi, ciò comporterà nei prossimi anni una riduzione delle tariffe ma soprattutto dei consistenti benefici per l’ambiente”.