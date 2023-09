L’apertura straordinaria di fabbrica e showroom Maserati, le visite guidate gratuite al Museo Ferrari di Modena e a quello di Maranello, le visite guidate al Museo Stanguellini e al Museo Panini, l’apertura straordinaria del Museo Horacio Pagani con ingresso gratuito. Sono le iniziative in programma a Modena da lunedì 11 settembre nell’ambito della prima edizione di “Italian Motor Week”, la settimana promossa dalla rete nazionale Anci Città dei Motori per celebrare valorizzare e promuovere il patrimonio di marchi, luoghi, personaggi ed eccellenze del Made in Italy motoristico, conosciuto e amato in tutto il mondo.

Gli appuntamenti modenesi si possono prenotare sul sito Visitmodena.it dove sono precisati anche orari, modalità e agevolazioni per ogni singola opportunità. Alcune delle iniziative rientrano anche nel programma del FestivalFilosofia che inizia giovedì 15 settembre.

Il programma della manifestazione nazionale si può consultare sul sito www.italianmotorweek.it.

Le visite guidate alla Maserati prevedono sia showroom (tour gratuito, durata 30 minuti) che fabbrica (75 minuti a pagamento: biglietto a 40 euro invece di 50) dove si può vedere dove viene assemblata la Maserati MC20. È previsto uno sconto del 10 per cento negli acquisti allo store per partecipa allo showroom tour, del 30 per cento per il factory tour.

Nei Musei Ferrari le visite guidate gratuite (si paga solo il biglietto d’ingresso) sono in Italiano, Inglese e Lingua dei segni (Lis). Per orari e prenotazioni: www.visitmodena.it.

Al Museo Stanguellini si possono ammirare auto storiche che hanno gareggiato in Formula Junior e alle Mille miglia. Per i visitatori è previsto un omaggio. La visita guidata dura un’ora e costa 15 euro.

Il Museo Panini offre una delle più complete collezioni di Maserati e la visita guidata è in programma, solo su prenotazione, sabato 16 settembre, alle 15, al costo di 15 euro.

In occasione dell’Italian Motor Week il Museo Horacio Pagani propone la giornata di sabato 16 settembre a ingresso libero e gratuito (dalle 9.30 alle 17, normalmente il biglietto costa 18 euro). Possibile anche il factory tour ma su prenotazione e fino a esaurimento dei posti disponibili.