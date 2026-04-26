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È andata ad Antonio Rusce, la 43ª edizione del Rally Città di Modena, appuntamento che – nel fine settimana – ha coinvolto la provincia di Modena con quartier generale a Maranello. Il pilota di Rubiera, affiancato da Gabriele Zanni, è riuscito a prevalere dopo un acceso confronto con il finlandese Lauri Jooma, una delle “stelle” dell’appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona 7 e per il TRZ – Trofeo Rally di Zona 3, riservato alle vetture storiche.

Rusce, sulla Skoda Fabia RS schierata dal team Roger Tuning ed equipaggiata con pneumatici Pirelli, ha così replicato la vittoria dello scorso anno, la prima sulle strade di casa. A godere della leadership, fino all’uscita di strada avvenuta sulla prova speciale Valle della domenica mattina, era stato in precedenza Christian Tiramani. Il piacentino, su Skoda Fabia RS, si era portato al comando sui chilometri della prova inaugurale per poi lasciare il timone all’accoppiata Lari Jooma – Antonio Rusce, accomunati dallo stesso riscontro totale dopo il quarto tratto cronometrato. Gli ultimi due impegni hanno garantito al pubblico grande incertezza, con un botta e risposta tra i due che ha visto prevalere all’arrivo, per un solo decimo di secondo, Antonio Rusce. Per Lauri Jooma, in gara sulla Skoda Fabia RS schierata da MS Munaretto e condivisa con Antti Linnaketo, si tratta di una seconda piazza di grande valore, con il terzo gradino del podio che è andato a Gianluca Tosi. Il driver di Carpineti ha completato il terzetto di Skoda Fabia RS con Alessandro Del Barba alle note, precedendo i quarti classificati Francesco Arati e Paolo Rocca, con il driver di Pavullo nel Frignano chiamato alla prima esperienza sulla Skoda Fabia RS. A chiudere la top-five sono stati Gabriele Capelli e Lorenzo Del Rio, interpreti di un confronto che li ha visti precedere Roberto Vellani ed Elia De Guio, equipaggio che ha concluso sesto su Skoda Fabia RS, vettura prima classificata nel confronto riservato agli Over 55.

Settima, la Skoda Fabia RS di Manuel Milioli e Silvia Maletti, vettura che ha preceduto quella portata in gara da Emanuele Danesi e Iacopo Innocenti. A completare la classifica assoluta dei “primi dieci” sono stati Luca Bertani e Stefano Oppimitti, noni su Skoda Fabia RS seguiti da Giacomo Guglielmini e Andrea Sarti, decimi ed alla seconda esperienza sulla Renault Clio Rally3. Nella sfida a due ruote motrici, ad avere la meglio è stata la Peugeot 208 Rally4 di Lorenzo Grani e Samanta Grossi, dodicesima assoluta.

A festeggiare la vittoria nell’8° Historic Città di Modena è stata la BMW M3 dei toscani Giovanni Mori e Michele Frosini, primo esemplare di un podio che ha visto in seconda posizione la Lancia Delta HF di Vittorio e Adelchi Foppiani ed in terza la Ford Sierra Cosworth di Marco Cappi e Alberto Bentivogli, con il pilota alla prima esperienza sulla vettura. Grande, la soddisfazione espressa dagli organizzatori della manifestazione, la scuderia New Turbomark Rally Team, struttura che – di concerto con Automobile Club Modena – ha garantito agli appassionati un evento di respiro internazionale.