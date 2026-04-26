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Nella giornata di ieri il Comune ha impegnato 140 persone: 58 unità della Polizia locale affiancate da 31 volontari

della Protezione civile, 39 ausiliari volontari, 6 dipendenti comunali e 6 operatori di ZeroWaste e Nottambula.

Durante la giornata sono stati elevati 23 verbali, quasi tutti contestati sul posto, mentre alcuni saranno notificati nei prossimi giorni:

– 10 per vendita per asporto di bevande alcoliche,

– 8 per mancato rispetto dell’orario di chiusura (in via della Grada ed in via San Felice),

– 4 per vendita di alcol fuori dal pubblico esercizio

– 1 per spillatrice di bevande alcoliche esterna non autorizzata



Hera, a partire dalle 21.30 di ieri sera, ha avviato le attività di pulizia con una spazzatrice e un Porter con due operatori. Grazie al lavoro preliminare della Polizia Locale, si è potuto procedere immediatamente alla pulizia di Piazza San Francesco.

Una lavastrade ha ripristinato via del Pratello e le strade adiacenti, con ulteriori operatori e due idropulitrici a seguito. Queste attività si sono aggiunte ai servizi regolari notturni di spazzamento e pulizia del centro storico.

Complessivamente, in linea con gli scorsi anni, sono state raccolte circa 10 tonnellate di rifiuti.

“Esprimo grande soddisfazione – è il commento dell’assessora Matilde Madrid – perché è stata una giornata di festa e l’impianto organizzativo dell’amministrazione comunale ha funzionato. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato: ai volontari e in particolare alla polizia locale che aveva contestualmente anche la gestione della partita del Bologna.”

In allegato alcune immagini delle operazioni di pulizia, del personale e dei volontari impegnati