Da venerdì 15 settembre, in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico 2023-2024, entreranno in vigore gli orari invernali dei servizi di trasporto pubblico locale nel bacino reggiano che rimarranno validi fino a giovedì 6 giugno 2024.

Durante tale periodo si osserverà la consueta interruzione del servizio per il periodo delle vacanze scolastiche (dal 24 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024, dal 28 marzo 2024 al 2 aprile 2024 e 2 novembre 2023).

Inoltre, in considerazione di scelte unitarie che agevolino sia l’organizzazione dei trasporti che quella scolastica, sulla base dell’organizzazione scolastica comunicata dagli istituti della Provincia di Reggio Emilia, il servizio ridotto di vacanza scolastica sarà previsto anche per la giornata del 9 dicembre 2023.

Agenzia comunica che sono state apportate alcune variazioni ai servizi di trasporto, sia a seguito dell’accoglimento di richieste emerse dai territori, sia in relazione all’analisi dei dati degli studenti forniti dalle scuole del territorio provinciale, anche grazie alla proficua collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale.

In particolare, sulle linee extraurbane verranno attivate nuove corse a servizio delle uscite dai poli scolastici superiori di Reggio Emilia, Correggio, Castelnuovo Né Monti e Suzzara, oltre a nuove corse sulle linee n. 44 e n. 88, a servizio delle scuole medie rispettivamente dei comuni di Vezzano e Toano.

Inoltre, in considerazione del trasferimento della sede delle scuole medie del Comune di Quattro Castella presso la frazione di Montecavolo, saranno modificate le corse delle linee n. 48 e 5+ a servizio degli orari di ingresso e uscita scolastica.

La Linea 1+ di collegamento sull’asse est-ovest della Pedemontana, tra Puianello, Borzano ed il Polo scolastico “Gobetti” di Scandiano, sarà interamente rivista per rispondere all’esigenze di mobilità; nel dettaglio, saranno rese attive tutte le corse a prenotazione e saranno previsti nuovi collegamenti con il centro del Comune di Albinea e la zona dell’Ospedale/Servizi Sanitari di Via Papa Giovanni.

Altresì, grazie al progetto di Mobility Management di Unindustria, Agenzia ha attivato un interlocuzione con alcune realtà industriali del territorio reggiano, al fine di incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico da parte dei lavoratori; a tale proposito verranno attivate, in via sperimentale, nuove corse per la zona industriale di Pieve e Corte Tegge, da e per la zona di Via Nobel, nonché nuovi collegamenti nella zona Annonaria.

I nuovi orari saranno consultabili e scaricabili sul sito www.setaweb.it (cliccare su “Reggio Emilia”); informazioni su linee, percorsi e orari possono essere richiesti al numero 840 000 216 oppure via WhatsApp al numero 334 2194058 (i servizi sono attivi dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 19:00) – Servizio Informazioni di SETA.

L’aggiornamento delle tabelle alle fermate sarà, come di consueto, effettuato e completato nei giorni immediatamente precedenti/successivi l’entrata in vigore del servizio invernale.

Ricordiamo che l’avvio dell’orario invernale tiene conto dell’articolazione degli orari definitivi degli istituti scolastici. In caso di adozione di orari ridotti, ovvero provvisori da parte degli stessi istituti, si potrebbero determinare temporanei disallineamenti fra l’orario scolastico e gli orari programmati delle corse, con conseguenze sulla regolare fruizione del servizio, destinate ad esaurirsi con l’adozione dell’orario definitivo delle lezioni.