Il FIP Rise, torneo internazionale di padel ospitato dallo Sporting Club Sassuolo lo scorso weekend, ha messo in vetrina alcune delle migliori speranze azzurre: da Giulio Graziotti a Flavio Abate e Noa Bonnefoy, senza contare la vera star di questa manifestazione, lo spagnolo Jorge Ruiz, numero 43 della classifica mondiale World Padel Tour. Una bella occasione, che ha richiamato pubblico da tutta la provincia e tanti appassionati di questo sport in forte ascesa in Italia, al punto da registrare il tutto esaurito sul campo centrale dello Sporting.

Sul podio del doppio femminile sono salite Ares Llobera e Maite Cano Pou, due ragazze di origine spagnola e seconda testa di serie del torneo, che in finale hanno battuto per 6/3 6/3 la coppia italiana Valentina Tommasi e Caterina Baldi. Una partita a senso unico in favore delle straniere, che hanno primeggiato dal primo all’ultimo punto senza lasciare spazio alla più quotata coppia avversaria.

Nella categoria maschile, invece, Jorge Ruiz, insieme al compagno Giacomo Miccini, si è dovuto arrendere a Nicolas Brusa e Flavio Abbate con il punteggio di 6/4 6/4 nella semifinale della parte alta: nonostante la sua bandeca e alcuni tra i punti più spettacolari del torneo nulla è valso al gioco di coppia degli avversari. Nicolas e Flavio in finale hanno avuto la peggio contro la testa di serie numero 2 del seeding: Giulio Graziotti e Riccardo Sinicropi hanno lasciato solo sei games e conquistato il primo titolo FIP Rise di Sassuolo. Giulio Graziotti, classe 1998, ma esploso solo l’anno scorso, al punto da meritare le convocazioni ai Mondiali e agli European Games, è un giocatore adrenalinico e fisicamente molto dotato. Nel circuito internazionale fa coppia con Riccardo Sinicropi, un ambo perfetto, che con la sua sicurezza ed esperienza ha impostato tutti i punti fino alla conquista del match!