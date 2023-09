In entrambe le stazioni Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS) ha realizzato e aperto al pubblico gli impianti a servizio dei binari 1 e 2/3.

In funzione tutti i giorni e adeguati alle più recenti normative di sicurezza, gli ascensori sono dotati di telecamere a circuito chiuso e videosorvegliati da remoto tramite la control room collocata nella stazione di Bologna Centrale. Hanno una portata di 630 kg e una capienza fino a 8 persone.

Già installati, sia a Monzuno – Vado sia a Grizzana, anche gli ascensori a servizio del binario 4, che saranno operativi al termine dei lavori di potenziamento infrastrutturale della linea che al momento inibiscono l’utilizzo di quelle banchine.

L’investimento complessivo è stato di 840 mila euro.

L’installazione dei due ascensori rientra nel piano di interventi di natura strutturale e tecnologica che RFI sta adottando per migliorare l’accessibilità ai treni e abbattere le barriere architettoniche. L’intervento è stato realizzato durante la fase di chiusura estiva della linea convenzionale Bologna – Prato per i lavori di adeguamento agli standard previsti dalla rete europea per il traffico delle merci (autostrada viaggiante).

Da oggi e fino al 12 novembre i cantieri sulla linea saranno operativi fra Bologna e San Benedetto Val di Sambro solo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30, con modifiche alla circolazione dei treni consultabili sui canali di vendita delle imprese ferroviarie. Previsti anche lavori in cinque fine settimana (23/24 settembre, 7/8 ottobre, 14/15 ottobre, 21/22 ottobre e 11/12 novembre) durante i quali la circolazione sarà sospesa sulla medesima tratta dalle 9.30 del sabato alle 16.30 della domenica.