Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 22:00 di mercoledì 13 alle 6:00 di giovedì 14 settembre, sarà chiusa la stazione di Modena sud, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso Bologna: Valsamoggia; verso Milano: Modena nord.

Dalle 22:00 di giovedì 14 alle 6:00 di venerdì 15 settembre, sarà chiusa la stazione di Modena nord, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Reggio Emilia o di Modena sud.

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 23:00 di sabato 16 alle 6:00 di domenica 17 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e Parma, verso Milano. Di conseguenza, l’area di servizio “San Martino est”, situata nel suddetto tratto, non sarà raggiungibile.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terre di Canossa Campegine, percorrere la viabilità ordinaria: SP39, SS9 Via Emilia, SP343R e rientrare sulla A1 a Parma.

Mentre sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 15 alle 6:00 di sabato 16 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Padova Zona Industriale e l’allacciamento con la A4 Torino-Trieste, in direzione di quest’ultima.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Padova Zona Industriale, percorrere la viabilità ordinaria: Corso Stati Uniti, Corso Kennedy e Corso Argentina ed entrare sulla A4 alla stazione di Padova est.