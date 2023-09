Sono numerose le iniziative della Settimana Europea della Mobilità a Bologna, promossa dal Comune e dalla Città metropolitana di Bologna con la Fondazione Innovazione Urbana, la partecipazione di Tper e il contributo di Bomob.

Il tema dell’edizione 2023 è “Save Energy” (salviamo/risparmiamo energia) nell’ottica di ridurre i consumi energetici sia per preservare l’ambiente, sia per favorire la consapevolezza dell’importanza di ogni gesto (www.mobilityweek.eu).

Al centro di questa edizione saranno le politiche cittadine e metropolitane sulla Nuova mobilità sostenibile: il percorso di Città 30, che vede Bologna prima grande città in Italia ad attuare una politica di mobilità urbana slow, la Bicipolitana e la rete ciclabile urbana, la sicurezza stradale in ambito metropolitano, l’innovazione e la transizione energetica dei trasporti pubblici locali, in coerenza con gli obiettivi di Bologna Missione Clima.

Un programma ricco di appuntamenti, attività e momenti di approfondimento, a partire dalla giornata di domenica 17 settembre in Piazza Maggiore, che si trasformerà nella Piazza della mobilità, con postazioni per marchiare le bici, una ciclofficina per le riparazioni, molte attività dimostrative correlate

Saranno presenti Comune e Città metropolitana di Bologna e la Fondazione Innovazione Urbana con materiali informativi sui progetti e sui servizi di mobilità sostenibile urbani e metropolitani: Città 30, il PIMES – Piano integrato metropolitano Sicurezza stradale, il Tram, la Bicipolitana, Bologna Missione Clima, Let’s GOv – GOverning the Transition through Pilot Actions (GOvernare la transizione energetica attraverso azioni pilota).

La Polizia Locale di Bologna propone Pedalo in sicurezza (dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17): un percorso ciclabile ludico-didattico per bambini dai 4 agli 11 anni: simulazione di incroci, rotatorie, attraversamenti pedonali (con la corrispondente segnaletica). Bici, caschetti e patentino del ciclista prudente disponibili gratuitamente.

Presenti anche Tper e Hera.

Tante le attività che si svolgeranno dalle 10 alle 18 a cura delle associazioni FIAB Bologna Montesole Bike Group, Salvaiciclisti, MammaBo, X Coaching, L’Altra Babele: laboratori, giochi, workshop, postazioni per marchiare le bici, una ciclofficina per le riparazioni, molte attività dimostrative correlate.

Domenica 17 settembre, Piazza Maggiore sarà attraversata anche dal Bicipolitana Bike Day. Alle 16 convergeranno in piazza cinque gruppi in bicicletta provenienti da diversi punti del territorio metropolitano per unirsi al gruppo cittadino e partire tutti insieme a ritmo di musica e percorrere circa 12 chilometri per le vie di Bologna e raggiungere i giardini Parker Lennon. Tutti i dettagli per partecipare e sulle partenze nell’area metropolitana (Granarolo, Casalecchio di Reno, San Lazzaro di Savena, Castel Maggiore, San Giovanni in Persiceto/Sala Bolognese/Calderara di Reno), a questo link: https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Home/Archivio_news/bicipolitana_bike_day

Un percorso sicuro, inclusivo e accessibile, per tutte le età, alla portata di tutti, con bici di ogni tipo (tradizionali, cargo bike, hand bike, tandem). Quello che conta è divertirsi e pedalare insieme alla scoperta della città, della Bicipolitana e della rete ciclabile urbana. Sarà una festa per Bologna metropolitana per celebrare le persone che tutti i giorni, consapevolmente, scelgono la bici come mezzo per spostarsi in modo pratico e non inquinante, offrire un’occasione per chi non pedala mai di provare a farlo in compagnia.

Lungo il percorso del Bicipolitana Bike Day sono stati adottati alcuni provvedimenti al traffico per consentire lo svolgimento delle manifestazione.

Dalle 16.30 alle 18.30 del 17 settembre, chiusura al transito veicolare per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti, nelle seguenti strade:

piazza Maggiore (partenza), via dell’Archiginnasio, via Farini, via de’ Carbonesi, via Collegio di Spagna, via Saragozza, via Irma Bandiera, rotonda Bernardini, via Andrea Costa, viale Pepoli (semicarreggiata esterna), viale Aldini (semicarreggiata esterna), viale Panzacchi (semicarreggiata esterna), viale Gozzadini (semicarreggiata esterna), via Murri, via Ghirardacci, via Masi, via Pelagio Palagi, via Libia, via Palmieri, via Bentivogli, via Sabatucci, via Fabbri, via San Donato, via Tartini, via della Concordia, via Vezza, giardino Parker-Lennon (arrivo).

Saranno chiuse al transito veicolare anche tutte le strade laterali.

Lunedì 18 settembre l’appuntamento sarà alle 17.30 in Salaborsa per un convegno internazionale che costituirà un’importante occasione per Bologna per confrontarsi e dialogare con altre città europee, come Graz e Bruxelles, e con la rete “Eurocities”, sui temi della città 30 e delle politiche per una nuova mobilità.

Il programma: https://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/45-uncategorised/3164-citta-30-e-politiche-per-una-nuova-mobilita-urbana-un-confronto-tra-citta-europee

Nel corso della settimana si susseguiranno inoltre presentazioni di libri, talk e passeggiate a piedi e in bicicletta, grazie alla collaborazione di associazioni e altre realtà del territorio, non solo in città ma anche in area metropolitana. Con l’avvio, proprio in questi giorni, dell’anno scolastico si tornerà inoltre ad accompagnare a scuola i bambini e le bambine che hanno scelto di muoversi con pedibus e bicibus.

Anche quest’anno l’idea è di dare grande spazio alle progettualità, alle iniziative, al tessuto associativo e istituzionale che Bologna e la sua area metropolitana continuano a mettere in campo per incrementare e promuovere strategie, progetti e azioni volte a favorire una mobilità più sostenibile.