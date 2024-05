Quest’anno, per festeggiare la Giornata mondiale del Gioco, che si celebra il 28 maggio, la rete di Consulta Cinnica e Circo Sotto Sopra in collaborazione con il Comune di Bologna e insieme a numerose altre associazioni sensibili al tema, organizza non un solo appuntamento, ma un’intera rassegna di iniziative dedicate al gioco: C’era una volta il gioco.

Tante feste per affermare che il diritto al gioco va esercitato ogni giorno, e che lo spazio cittadino può essere di tutte e tutti!

La rassegna vedrà otto appuntamenti il sabato pomeriggio, distribuiti nei sei quartieri della città, con piazze e strade trasformate in spazi di gioco, confronto, aggregazione per bambini e bambine, famiglie e cittadini.

L’idea di fondo è quella di facilitare il gioco libero dei bambini e delle bambine nelle nostre strade e nelle nostre piazze, valorizzando la loro autonomia, perché giocare all’aperto fa bene a grandi e piccoli e alla città, che apre così i suoi spazi per il divertimento e la socializzazione rendendosi accogliente e accessibile a tutti.

Questo il programma delle feste con date e luoghi:

4 maggio, dalle 16 alle 19.30: piazza Bernardi, Quartiere Borgo Panigale-Reno

25 maggio, dalle 16 alle 19.30: piazza della Pace, Quartiere Porto-Saragozza

8 giugno, dalle 16.30 alle 20: piazza Carducci, Quartiere Santo Stefano

22 giugno, dalle 16.30 alle 20: piazza Lambrakis, Quartiere Savena

6 luglio, dalle 16.30 alle 20: piazza dell’Unità, Quartiere Navile

14 settembre, dalle 16 alle 19.30: via Benini, Quartiere San Donato-San Vitale

12 ottobre, dalle 16 alle 19.30: via Milano, Quartiere Savena

19 ottobre. dalle 16 alle 19.30: via Legnano, Quartiere Borgo Panigale-Reno

Le attività sono adatte a tutte le età: dai 2 ai 99 anni.

Inoltre, il 28 maggio nell’auditorium Enzo Biagi in Biblioteca Salaborsa, si svolgerà il convegno Il gioco libero nello spazio urbano. Istruzioni per l’uso. Tra le voci, ospiti e relatori ci saranno Francesco Tonucci, pedagogista creatore della rete delle Città amiche dei bambini e delle bambine, e la Garante dell’Infanzia Claudia Giudici.

La rassegna C’era una volta il gioco è realizzata in collaborazione e con il contributo del Comune di Bologna, con l’adesione a ConCittadini – Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna e grazie ai fondi Otto per Mille Chiesa Valdese.

Maggiori informazioni:

https://www.bolognazerodiciotto.it/calendario-z18/c-era-una-volta-il-gioco-2024

Contatti: circosottosopra@gmail.com