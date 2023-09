Proseguono le iniziative della Settimana Europea della Mobilità 2023.

Domani, dalle 7.30 alle 9.30, dai punti di monitoraggio di via Sabotino 23, sulla ciclabile radiale ovest, e via Pizzardi 12, sulla ciclabile radiale est, si giocherà il Giretto d’Italia: una gara per promuovere gli spostamenti casa-lavoro e/o casa-scuola realizzati in bicicletta o con altri mezzi di micro-mobilità elettrica. Per partecipare basta recarsi al lavoro o a scuola utilizzando uno di questi mezzi e passando in uno dei due punti di monitoraggio previsti nella fascia oraria di rilevazione. Vincerà la sfida la città che totalizzerà il maggior numero di passaggi. A realizzare i rilievi sarà il personale volontario di Legambiente. A cura di Legambiente Bologna

Alle 18, in sala Tassinari a Palazzo d’Accursio, è in programma la presentazione del libro “La pista giusta. Cronache e testimonianza della ciclabilità bolognese” di Andrea Mazzetti. Un viaggio nella storia delle piste ciclabili e della promozione all’uso della bicicletta a Bologna negli ultimi decenni, alla presenza dell’autore Andrea Mazzetti, che si è sempre occupato di mobilità sostenibile a Bologna. Dialogano con l’autore Valerio Varesi, giornalista e scrittore, Andrea Colombo, di Fondazione per l’Innovazione Urbana, e Fioretta Gualdi, architetta.

Per tutta la settimana sul sito delle biblioteche e in tutte le biblioteche di pubblica lettura uno scaffale con libri e altri documenti sulla mobilità sostenibile, la bicicletta e i viaggi a piedi.

https://www.bibliotechebologna.it/news/la-settimana-europea-della-mobilita-nelle-biblioteche-2023