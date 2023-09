Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

dalle 22:00 di lunedì 25 alle 6:00 di martedì 26 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Rovigo sud Villamarzana, in entrambe le direzioni, Padova e Bologna. Nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa l’area di parcheggio Quattro vie est, situata al km 50+750. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Padova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: Via Eridania, Santa Maria Maddalena, SS16 Adriatica, SS434 Transpolesana, per rientrare sulla A13 alla stazione di Rovigo sud Villamarzana;

verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rovigo sud Villamarzana, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana, SS16 Adriatica, Santa Maria Maddalena, Via Eridania, per rientrare sulla A13 alla stazione di Occhiobello;

-nelle due notti di martedì 26 e mercoledì 27 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Rovigo sud Villamarzana, verso Padova. Nelle stesse notti, ma con orario 21:006:00, sarà chiusa l’area di parcheggio Quattro vie est, situata al km 50+750. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: Via Eridania, Santa Maria Maddalena, SS16 Adriatica, SS434 Transpolesana, per rientrare sulla A13 alla stazione di Rovigo sud Villamarzana;

-dalle 22:00 di giovedì 28 alle 6:00 di venerdì 29 settembre, sarà chiusa la stazione di Rovigo sud Villamarzana, in entrata verso Padova e in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Padova: Rovigo; in uscita per chi proviene da Bologna: Occhiobello.

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di competenza CAV Concessioni Autostradali Venete, nelle tre notti di lunedì 25, martedì 26 e mercoledì 27 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Venezia. In alternativa si consiglia di immettersi sulla A4 verso Milano, uscire alla stazione di Padova est e rientrare dalla stessa in direzione di Venezia.

Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di lunedì 25 alle 6:00 di martedì 26 settembre, sarà chiuso lo svincolo che dal Ramo Verde immette sulla Tangenziale di Bologna, per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale ed è diretto verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di percorrere la Tangenziale, in direzione Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale e rientrare dallo stesso verso San Lazzaro/A14.

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di lunedì 25 alle 6:00 di martedì 26 settembre, sarà chiuso lo svincolo 7 Bologna Centro, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 7bis SS64 per Ferrara o allo svincolo 6 Castelmaggiore.