Open day negli uffici dell’Emilia-Romagna, spazi dedicati all’informazione sulla web radio regionale e webinar per illustrare ai cittadini la dichiarazione precompilata, le scadenze e le novità 2024 a partire dall’esordio della dichiarazione semplificata. Le iniziative programmate dall’Agenzia delle Entrate dell’Emilia-Romagna prendono il via in occasione della Open Gov Week, manifestazione che mira a promuovere una cultura orientata ai valori della trasparenza, che si svolge quest’anno dal 27 al 31 maggio nei 76 paesi del mondo che partecipano ad Open Government Partnership (OGP).

Open day – Da lunedì 27 a venerdì 31 maggio 2024 molti uffici dell’Agenzia delle Entrate dell’Emilia-Romagna dedicheranno un’apertura straordinaria ai cittadini, per fornire informazioni e assistenza. In particolare, sarà possibile visualizzare e inviare la propria dichiarazione con il supporto di un funzionario delle Entrate. Per partecipare agli open day è necessario prenotare inviando un’e-mail agli indirizzi indicati di seguito (le prenotazioni potranno essere accettate fino a esaurimento dei posti disponibili).

Gli appuntamenti con la web-radio. Come accedere alla dichiarazione precompilata, le modalità per inviarla, quali le scadenze e le novità 2024. A partire dal 16 maggio i cittadini potranno ascoltare i suggerimenti del Fisco: le registrazioni, realizzate dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate dell’Emilia-Romagna, saranno pubblicate sulla web radio regionale: https://www.spreaker.com/user/agenziaentrateemiliaromagna

Incontri “Entrate in internet”. In programma una serie di incontri dal titolo “Il 730 web: istruzioni per l’uso”, realizzati in collaborazione con la regione Emilia-Romagna, per avvicinare i cittadini al “fisco-digitale” accompagnando anche i meno esperti a presentare la dichiarazione dei redditi precompilata in autonomia. I webinar si svolgeranno sulla piattaforma Teams e al termine delle presentazioni i funzionari resteranno a disposizione dei partecipanti per rispondere alle richieste di chiarimenti. Il calendario degli appuntamenti sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate – Direzione regionale Emilia-Romagna – Sezione “Avvisi” – “730/2024 – Istruzioni per l’uso”