Nei giorni scorsi il Generale di divisione Nazario Palmieri, Comandante dei Carabinieri della Tutela Forestale e dei Parchi Nazionali ha fatto visita alla nuova sede del Nucleo Carabinieri Forestale di Ozzano dell’Emilia a seguito del trasferimento del reparto dal comune di Monterenzio.

E’ stata colta l’occasione per sancire in maniera formale l’apertura della nuova sede in presenza del Generale Fabrizio Mari, Comandante della Regione Carabinieri Forestale, del Colonnello Ettore Bramato Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bologna e del Colonello Aldo Terzi Comandante del Nucleo Carabinieri Forestale di Bologna e Ferrara, insieme al Sindaco del Comune di Ozzano dell’Emilia, Luca Lelli, ai Sindaci dei Comuni che gravitano nella circoscrizione forestale di Pianoro, Monterenzio San Lazzaro di Savena; era presente anche il Presidente dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale che ha appena ottenuto il riconoscimemento dell’Unesco per il Parco dei gessi Bolognesi.

Il reparto forestale dell’Arma si colloca all’interno della “Palazzina della Sicurezza” che già ospita il Comando di Polizia Locale e la Stazione Carabinieri di Ozzano Emilia; in questo modo il cittadini potranno trovare in un unico luogo il riferimento per la sicurezza anche ambientale. Il trasferimento si inserisce infatti all’interno del piano di riordino e di ottimizzazione delle strutture dei Reparti Forestali dell’Arma dei Carabinieri effettuato sotto le linee guida impartite dal Comando Generale al fine di individuare sedi che siano più baricentriche rispetto alle giurisdizioni e che offrano ai cittadini un riferimento unico per i servizi globalmente resi dall’Arma.

“La collaborazione tra Amministrazione comunale e Carabinieri Forestali è sempre stata positiva, a partire dalla disponibilità a fornire in comodato gratuito i locali per la nuova sede” ha dichiarato il sindaco Lelli precisando che “La nuova collocazione renderà più agevole l’operatività dei Carabinieri Forestali che sono il presidio per la sicurezza ambientale di un territorio naturalistico così importante in gran parte ricompreso all’interno del perimetro del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa”

Il Gen. Palmieri, ringraziando l’Amministrazione comunale per la disponibilità, ha ribadito la propria soddisfazione per le sinergie poste in essere sottolineando come la nuova sede rappresenti il senso di una comunità attenta e accogliente,

Il Nucleo Carabinieri Forestale manterrà inalterati gli assetti ordinativi avendo competenza per i Comune di Ozzano dell’Emilia, Monterenzio, Pianoro e San Lazzaro di Savena. La circoscrizione forestale che si estende tra i bacini del Savena, dello Zena, dell’Idice e del Sillaro ha una superficie complessiva di 322 Kmq e una popolazione residente di più di 70.000 abitanti con una alta densità abitativa pari a 218 abitanti per kmq. Nella circoscrizione del Nucleo le aree forestali sono pari a 12556 ettari e le aree naturali, a vario titolo protette, si estendono per 7907 ettari; tra queste il Parco dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa che si estende per complessivi 4795 ettari.

Il Reparto CC Forestale, al cui comando è stato confermato il Maresciallo Antonio Nigro, manterrà le medesime utenze telefoniche e di posta elettronica (051929658 – 3351603002 – 042936.001@carabinieri.it).