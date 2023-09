Sul Buddh International Circuit di Greater Noida, Francesco Bagnaia ha chiuso in seconda posizione, alle spalle del vincitore Jorge Martín (Pramac Racing Team), la prima gara Sprint della storia della MotoGP in India, disputata nel tardo pomeriggio di oggi dopo aver subito numerosi ritardi a causa della pioggia torrenziale caduta dopo le qualifiche.

La gara, ridotta sulla distanza di 11 giri e disputata in condizioni miste con l’asfalto ancora umido, ha visto Martín guadagnare subito il primo posto dopo un’ottima partenza dalla prima fila con il secondo tempo. Bagnaia, terzo in griglia accanto al pilota spagnolo, si è portato subito alle sue spalle dopo il via, ma non è mai riuscito ad avvicinarsi abbastanza per poterlo impensierire. Nonostante il feeling con la sua Desmosedici GP non fosse ottimale, il pilota del Ducati Lenovo Team ha saputo difendere il suo secondo posto fino al traguardo, amministrando bene il suo vantaggio su Marc Márquez, terzo. Dopo la gara di oggi, Pecco mantiene la testa della classifica iridata con un vantaggio di 33 punti su Martín.

Michele Pirro, partito dall’ottava fila dello schieramento con il ventiduesimo tempo, ha chiuso invece la gara Sprint in quattordicesima posizione.

Francesco Bagnaia (#1 Ducati Lenovo Team) – 2°

“Il secondo posto è un buon risultato ed era anche il massimo a cui potevamo ambire oggi, visto che il setup della moto non era perfetto. Nelle ultime gare ci è mancato qualcosa e Jorge ha fatto un passo in avanti; perciò, ora dovremo capire dove possiamo migliorare. Prima ero molto forte in frenata, ma negli ultimi due weekend ho faticato di più a fermare la moto: scivola molto e avverto del chattering al posteriore, il che è strano. In ogni caso, sono fiducioso di poter risolvere questi problemi per domani. Sono stato fortunato a non toccarmi con Bezzecchi alla prima curva, altrimenti avrei sicuramente chiuso terzo, ma oggi era importante chiudere la gara così”.

Michele Pirro (#51 Ducati Lenovo Team) – 14°

“L’intero fine settimana è stato complicato e continuo a faticare molto. L’unica cosa positiva è che in gara i miei tempi sono stati simili a quelli che ho segnato in qualifica, il che significa che siamo riusciti a compiere un passo in avanti e ridurre la distanza dai primi. Spero di poter fare ancora qualche progresso prima di domani e ottenere un buon risultato in gara”.

Domani il Ducati Lenovo Team tornerà in pista per gli ultimi 10 minuti di warm up alle ore 11:10 locali (7:40 CEST), mentre il primo GP dell’India si disputerà su una distanza ridotta di 21 giri a causa delle alte temperature, con partenza prevista per le ore 15:30 locali (le 12:00 in Italia).