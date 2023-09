I Carabinieri del Comando Provinciale stanno intensificando i controlli in zona universitaria per garantire ai cittadini una movida più sicura. Nella circostanza, i militari della Compagnia Bologna Centro e del Nucleo Radiomobile hanno denunciato due persone alla Procura della Repubblica di Bologna, durante i controlli anti droga di questo fine settimana in Piazza Aldrovandi.

Alla vista di due soggetti sospetti che si stavano scambiando qualcosa, i Carabinieri si sono avvicinati e li hanno identificati in un 20enne tunisino, senza fissa dimora e un 26enne italiano, residente a Bologna, entrambi con precedenti di polizia. Il giovane tunisino è stato trovato in possesso di un tirapugni e per questo deferito per porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’italiano, invece, negativo al controllo, è stato denunciato per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale. Il tirapugni, nero, con inserti di metallo e dei teschi stampati sulla superficie, è stato sequestrato dai Carabinieri.