Domenica 1 ottobre alle ore 18:00 presso il Teatro Centofiori, con la collaborazione di AICS, prima edizione de “I campioni di domani!”, evento internazionale di wrestling.

Con questo appuntamento si apre la stagione di Wrestling in città e in Emilia Romagna.

Non mancheranno ospiti internazionali: a I campioni di domani ci sarà infatti il veterano

e pioniere del wrestling inglese James Mason, che vanta varie apparizioni nei più grandi

palcoscenici di tutto il mondo e in particolare a WWE Smackdown! Il suo avversario sarà

la nostra icona Red Scorpion, tre volte campione europeo, che difenderà con Mason la

cintura conquistata in Polonia ad agosto.

All’evento saranno presente inoltre tutti i migliori prodotti dell’accademia bolognese

Bologna Wrestling Team: il capo allenatore Nico Narciso, altro lottatore cresciuto a

Bologna che quest’estate è divenuto campione del mondo di coppia assieme proprio a

Red Scorpion, il signore delle tenebre Zodiac, il giovanissimo talento ferrarese Guido

Buriani, nuova promessa dell’accademia (in solo un anno di carriera, a 20 anni di età, ha

già disputato decine di match internazionali), il super peso massimo ed ex campione

italiano Cannonball Jason, l’irriverente Gabriel Casanova, il lottatore e stella del cinema

King Danza, l’attuale campione italiano Trucker e tanti altri atleti di altissimo livello.

I biglietti possono essere richiesti in prevendita (mettendosi in contatto telefonicamente o

Whatsapp al n. 353 457 4383) oppure al botteghino il giorno dell’evento.