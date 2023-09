10 mila prestazioni tra valutazioni psicologiche, test, interventi di sostegno e percorsi di psicoterapia, a beneficio di pazienti, familiari e caregiver, promozione della salute e del benessere, attività di formazione per medici, infermieri e personale amministrativo, anche tramite pratiche mente-corpo. Queste, in sintesi, le attività realizzate nel 2022 dalla Psicologia Ospedaliera dell’Azienda Usl di Bologna, che proprio quest’anno festeggia i suoi primi 20 anni.

Un primo bilancio di questi due decenni e, insieme, l’anticipazione delle nuove sfide che vedranno la Psicologia Ospedaliera in prima linea sia sul versante clinico-assistenziale che formativo, sono al centro di 20 anni della Psicologia Ospedaliera dell’Azienda Usl di Bologna tra passato, presente e futuro in programma il 29 Settembre 2023 presso l’Aula Magna dell’Ospedale Maggiore.

Apertura alle 9 con gli interventi di Paolo Bordon, Direttore generale Azienda Usl di Bologna, Raffaele Donini, Assessore alle politiche per la salute Regione Emilia-Romagna, Antonio Maestri, Direttore Dipartimento Oncologico Azienda Usl di Bologna, Lorenzo Roti, Direttore sanitario Azienda Usl di Bologna.

Il programma del convegno https://www.ausl.bologna.it/news/current/20-anni-della-psicologia-ospedaliera-dell2019azienda-usl-di-bologna

La Psicologia Ospedaliera dell’Azienda Usl di Bologna

Creata nel 2003, tra le prime in Italia, la Psicologia Ospedaliera ha progressivamente sviluppato le proprie attività in stretta integrazione con i percorsi assistenziali aziendali ed interaziendali, dando risposta ai bisogni psicologici di pazienti e familiari.

Diretta da Marco Monti, inserita all’interno del Dipartimento Oncologico e formata da 9 psicologi ed 1 amministrativo a tempo pieno, la Psicologia Ospedaliera ha consolidato specifici percorsi in numerose specialità tra le quali Oncologia, Cardiologia, Dialisi, Dietologia, Neurologia, Rete delle Cure Palliative, Terapia Intensiva, Chirurgia Bariatrica, oltre a garantire attività di consulenza a tutti i reparti ospedalieri.

Ampia la gamma degli interventi offerti: diagnosi psicologica, attività di psicoterapia individuale e di gruppo, corsi per la promozione di corretti stili di vita, gruppi psicoeducazionali volti alla gestione dello stress, utilizzo di pratiche come meditazione e mindfulness. Altro importante ambito riguarda la progettazione e realizzazione di percorsi formativi e di supervisione in favore del personale sanitario, con particolare attenzione ai professionisti che operano in contesti critici o esposti a rischio di burn-out.