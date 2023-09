L’Amministrazione comunale ha firmato oggi con le Organizzazioni Sindacali (CGIL, CISL, UIL, CSE) l’accordo per il trattamento economico del personale della Polizia locale, trovando condivisione nella volontà di valorizzare la professionalità e l’impegno richiesto a tutto il personale del corpo, nel quadro dei vincoli normativi ed economici esistenti.

Rispetto al 2022 l’accordo prevede un incremento delle risorse da destinare alla previdenza complementare e alla polizza sanitaria ed in particolare:

per il 2023 un aumento di 100.000 euro (per un valore annuale complessivo di 1.200.000 euro)

per il 2024 un aumento d 150.000 euro (per un valore annuale complessivo di 1.250.000 euro)

per il 2025 e seguenti un aumento di 250.000 euro (per un valore annuale di 1.350.000 euro)

L’incremento pertanto ha un valore complessivo pari a 500mila euro su tre anni.

È stata inoltre ampliata la possibilità di erogazione dei buoni pasto per i componenti del corpo, prevedendolo per il turno serale con proseguimento nelle ore notturne.

Previsto anche un aumento del fondo della Polizia locale per ulteriori 35mila euro da destinare all’incremento del progetto legato a domeniche e festivi.

Il Comando si è infine impegnato a convocare entro metà ottobre alcuni tavoli tecnici per gli aspetti operativi.

“Ringraziamo i rappresentanti sindacali per il confronto e l’importante accordo raggiunto. Crediamo sia il giusto passo per riconoscere il valore del lavoro che gli operatori e le operatrici della nostra Polizia locale fanno ogni giorno per la sicurezza e la vivibilità della città, come dimostra anche l’impegno di queste ore per la viabilità del Cersaie” – commentano il sindaco Matteo Lepore e la Capo di Gabinetto con delega al Progetto sicurezza integrata Matilde Madrid –. “Presto li incontrerò”, conclude il Sindaco.