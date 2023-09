Oltre 400 presenze per 90 delegazioni da 35 Paesi. Sono i numeri dell’open week SACMI dedicato alle tecnologie per la ceramica, organizzato in questi giorni in occasione della fiera internazionale Cersaie. Dal 26 settembre al 3 ottobre le delegazioni in visita ai luoghi della ricerca e dell’innovazione SACMI, il Laboratorio ceramico di Imola, il Digital Lab e il Kiln Lab di Salvaterra di Casalgrande. Spazi aperti anche in BMR e nello showroom Stylgraph, partner SACMI nella ricerca delle ultime tendenze del design.

Nuove tecnologie per lastre e complementi d’arredo

Esplorare nuovi usi e funzioni del prodotto ceramico, entrando in segmenti di mercato ad altissimo valore aggiunto, è il cuore della proposta che SACMI ha sviluppato aprendo le porte del Laboratorio Ceramico di Imola, dove protagonista è la nuova gamma di alimentatori installati sulla linea Continua+.

Le soluzioni proposte consentono di replicare perfettamente, nel corpo e nella superficie della piastrella, l’estetica dei materiali naturali, marmi, legni, pietre o altri. Risultato, la possibilità di entrare con un prodotto innovativo in settori come il living, l’outdoor, il furniture, dove la ceramica supera i propri usi tradizionali per trasformarsi in un prezioso piano cucina, un tavolo, un complemento d’arredo e tanto altro.

Una proposta che valorizza ulteriormente la versatilità di Continua+, tecnologia di riferimento mondiale con 170 soluzioni vendute e numerosi progetti in corso: nel Lab di Imola, i clienti in visita assistono a dimostrazioni dal vivo dove, sotto ai loro occhi, prendono forma le lastre con vena passante, con un processo sincronizzato digitalmente dal deposito delle polveri su nastro alla decorazione.

«Il principale messaggio che vogliamo trasmettere con questa edizione dell’evento – osserva Paolo Mongardi, Presidente di SACMI – è la capacità di SACMI di affiancare i clienti nel dare forma a prodotti inediti, per fornirgli quindi tutte le tecnologie necessarie per realizzarli. Ci muoviamo in un contesto di mercato dove, in particolare per le aziende che lavorano sulla fascia alta, sarà sempre più importante saper pensare prodotti nuovi, estendendo gli ambiti applicativi tradizionali della ceramica, da un lato, raccogliendo le sfide della sostenibilità, dall’altro. Da questo punto di vista possiamo mettere a valore la nostra leadership mondiale ed è motivo di grande soddisfazione avere ricevuto così tante adesioni al nostro evento, segno del grande interesse dei nostri clienti per l’innovazione proposta».

Digital Lab, forni 100% idrogeno ed elettrico Digital Lab, forni 100% idrogeno ed elettrico

Per ogni giornata dell’evento, le dimostrazioni si alternano tra Imola e Salvaterra di Casalgrande. Qui è operativo il nuovo Digital Lab, una linea pilota interamente dedicata alle tecnologie SACMI Deep Digital, DHD e DDG. Applicazioni che, stand alone o in sinergia con la formatura, rispondono all’esigenza di conferire al prodotto ceramico effetti materici e di profondità ben oltre il concetto di decorazione delle superfici. L’intero mondo della finitura – lappatura, taglio, lucidatura, rettifica – apre a sua volta le porte con soluzioni 4.0, basate su visione e controllo di processo, oggetto delle sessioni di visita parallelamente organizzate nella sede di BMR, nella vicina Scandiano.

Di nuovo a Salvaterra, le delegazioni possono toccare con mano le punte più avanzate della ricerca SACMI in materia di decarbonizzazione, visitando il Kiln Lab di SACMI Forni & Filters. Tra le prime in Italia a dotarsi di una stazione per la produzione dell’idrogeno verde, SACMI sta sviluppando un nuovo prototipo di forno capace di lavorare al 100% con idrogeno e, parallelamente, sviluppa ricerche sul nuovo forno “full electric”. Un futuro che è già presente, grazie alla possibilità per i clienti SACMI di dotarsi delle nuove soluzioni “zero fuel” che, grazie ai recuperi dal forno consentono di far funzionare intere macchine o reparti (come l’essiccatoio) totalmente in assenza di combustibile, o con i nuovi forni digitali “Maestro”, già operativi per miscele sino al 50% di metano e idrogeno.

Dallo sviluppo prodotto e design ai nuovi servizi di assistenza al cliente

Unica nel panorama delle aziende del settore è la competenza di SACMI nel proporsi come consulente a 360° non solo sul processo ma anche sul prodotto. Un approccio che nel 2023 ha acquisito ulteriore centralità, con la scelta di includere nella “settimana dell’innovazione ceramica” anche la visita alla gallery di Stylgraph, che collabora con SACMI all’individuazione di nuove tendenze nel design.

In questo contesto, l’open week SACMI rappresenta un’occasione importante anche per presentare ai clienti i nuovi servizi di assistenza, dai piani manutentivi SACMI Smart Secure & Service ai nuovi servizi digitali disponibili con il portale e l’app S.P.A.C.E. Sino al vasto mondo del revamping, un tema cruciale per un’azienda che dispone del più vasto parco macchine e impianti per ceramica installato al mondo.