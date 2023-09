Francesco Bagnaia ha ottenuto l’accesso diretto alla Q2 del GP del Giappone dopo aver chiuso il venerdì sul circuito di Motegi con il secondo miglior tempo di giornata.

Dopo i problemi riscontrati in India la scorsa settimana, Pecco e la sua squadra hanno dedicato entrambe le sessioni di oggi per trovare una soluzione che permettesse al pilota di Chivasso di ritrovare le giuste sensazioni, soprattutto in frenata, in sella alla sua Desmosedici GP. Dopo aver chiuso la FP1 con il quarto tempo, Bagnaia ha chiuso il time attack con la gomma morbida in 1:43.518, in seconda posizione, a 0.029 secondi da Brad Binder (KTM), autore del nuovo record del circuito.

Michele Pirro, che non correva a Motegi dal 2012, ha avuto qualche difficoltà in più, anche a causa del dolore ripresentatosi alla caviglia infortunata durante il GP di Misano. Il pilota di San Giovanni Rotondo ha chiuso la giornata al ventesimo posto (1:45.866) e quindi dovrà prendere parte anche alla Q1 di domani.