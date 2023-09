La riforma del lavoro sportivo ha previsto numerose novità, sia dal punto di vista fiscale che previdenziale. Per fare il punto della situazione e informare adeguatamente associazioni sportive e interessati, Lapam Confartigianato ha organizzato un evento pubblico e gratuito.

L’appuntamento è per martedì 3 ottobre, a partire dalle ore 18, alla Sala Civica di Castellarano, in Via Roma 58.

I relatori dell’iniziativa saranno Valentina Borciani, Referente Area fiscale Lapam e Nicola Boschetti, Referente Area Lavoro Lapam.

Durante la serata verranno approfonditi diversi temi, tra i quali l’adeguamento statuti per asd e ssd, la nuova figura del lavoratore sportivo, le figure non riconducibili alla definizione di lavoratore sportivo e la loro possibile contrattualizzazione.

L’evento è gratuito, previa iscrizione tramite il sito www.lapam.eu.