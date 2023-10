Si svolgerà il 14 e 15 ottobre 2023 la seconda edizione del Disability Pride Bologna, una manifestazione per i diritti delle persone disabili organizzata interamente dal basso, da un collettivo di attiviste e attivisti in collaborazione con associazioni del territorio.

Un’occasione di confronto e scambio con la cittadinanza, per affermare la necessità di abbattere ogni tipo di discriminazione, perché venga riconosciuto che tutte le esistenze hanno uguale valore.

Si parte sabato 14 ottobre con un pomeriggio ricco di incontri di approfondimento e dibattiti che si concluderà con un momento di intrattenimento.

L’evento si svolgerà a partire dalle ore 14.30 presso DAS – Dispositivo Arti Sperimentali (via del Porto 11/2, BO).

Questi gli argomenti trattati nel corso del pomeriggio:

Comprendersi: lingue, linguaggi e modi di comunicare – l’incontro, presentato da Giusy Carella di Buone Notizie Bologna, vede la partecipazione di rappresentanti dell’Ente Nazionale Sordi e di altre associazioni impegnate nel sensibilizzare rispetto alle diverse necessità esistenti nel campo della comunicazione, digitale e non.

– l’incontro, presentato da Giusy Carella di Buone Notizie Bologna, vede la partecipazione di rappresentanti dell’Ente Nazionale Sordi e di altre associazioni impegnate nel sensibilizzare rispetto alle diverse necessità esistenti nel campo della comunicazione, digitale e non. Attivismi a confronto: dalle istituzioni ai social – Rete per l’autonomia modera un dialogo tra vecchie e nuove forme di attivismo. I rappresentanti dell’attivismo più istituzionale, come FISH e la Consulta per il superamento dell’handicap, si confrontano con giovani, che fanno attivismo anche tramite i social, come Simone Riflesso e il collettivo Sistemabile.

– Rete per l’autonomia modera un dialogo tra vecchie e nuove forme di attivismo. I rappresentanti dell’attivismo più istituzionale, come FISH e la Consulta per il superamento dell’handicap, si confrontano con giovani, che fanno attivismo anche tramite i social, come Simone Riflesso e il collettivo Sistemabile. Che brava che sei! 8 storie di abilismo quotidiano – presentazione dell’omonimo libro delle attiviste Elena e Maria Chiara Paolini, note come Whitty Wheels.

– presentazione dell’omonimo libro delle attiviste Elena e Maria Chiara Paolini, note come Whitty Wheels. Vite indipendenti: traiettorie di autonomia – Max Ulivieri, diversity manager di Bologna, presenta un’esplorazione di strumenti e progetti per la vita indipendente, con la partecipazione dell’avvocata Laura Andrao e di alcune delle più importanti associazioni attive a livello regionale.

– Max Ulivieri, diversity manager di Bologna, presenta un’esplorazione di strumenti e progetti per la vita indipendente, con la partecipazione dell’avvocata Laura Andrao e di alcune delle più importanti associazioni attive a livello regionale. Cultura accessibile: le barriere invisibili alla partecipazione – tavola rotonda sul tema dell’accessibilità delle arti performative, sia dal punto di vista della loro fruizione, grazie al contributo di Associazione Fedora e CERPA onlus, che della loro produzione, con la testimonianza della performer Chiara Bersani, premio UBU migliore attrice under 35.

La giornata si concluderà con la Crip Night, un momento di socialità e valorizzazione dei talenti delle persone disabili, con Giorgia Meneghesso e Marea in concerto, una performance dell’artista sordo Eshow, karaoke e altri ospiti.

Domenica 15 ottobre a partire dalle ore 16 è previsto un corteo in cui sfilare con orgoglio. Il percorso partirà da Piazza XX Settembre per concludersi in Piazza Maggiore, dove si svolgerà una performance della compagnia teatrale inclusiva Magnifico Teatrino Errante e a seguire un momento di microfono aperto.

Il Disability Pride Bologna vuole essere un momento collettivo di orgoglio e rivendicazione. Partecipare significa diventare parte del cambiamento: un gesto concreto per impegnarsi nel costruire una società inclusiva e rispettosa di ogni diversità.

Per chiunque voglia contribuire alla realizzazione dell’evento, sulla piattaforma Produzioni dal Basso è possibile sostenere la campagna di raccolta fondi “La disabilità ti riguarda”, (https://www.produzionidalbasso.com/project/la-disabilita-ti-riguarda-sostieni-il-disability-pride-di-bologna/).

PROGRAMMA COMPLETO:

Sabato 14 ottobre 2023, DAS – Dispositivo Arti Sperimentali (via del Porto, 11/2)

ore 14:30

Comprendersi: lingue, linguaggi e modi di comunicare

Rajith Sendahandi (ENS), Michele Landolfo (iNVAT), Roberto Mastropasqua e Tiziana Naimo (Neuropeculiar)

Presenta: Giusy Carella

ore 15:20

Attivismi a confronto: dalle istituzioni ai social

Giuliana Gaspari (FISH), Marea (@mar.earth), Simone Riflesso (@simoneriflesso), Egidio Sosio (Consulta per il superamento dell’handicap) e Ariam Tesfazghi (Sistemabile)

Modera: Rete per l’autonomia

ore 16:20

“Che brava che sei! 8 storie di abilismo quotidiano”

Elena Paolini e Maria Chiara Paolini alias Witty Wheels

Presenta: Emma Manghi

ore 17:00

Vite indipendenti: traiettorie di autonomia

Avv. Laura Andrao, Associazione Centro Documentazione Handicap, FISH Emilia-Romagna, Claudia Frizzarin (Muoversi in Libertà ODV), Emiliano Vesce (Anffas Emilia-Romagna)

Presenta: Max Ulivieri

ore 18:00

Cultura accessibile: le barriere invisibili alla partecipazione

Chiara Bersani (Al Di Qua Artists), Valeria La Corte (Ass. Fedora), Alessia Planeta (CERPA Italia onlus)

Modera: Beatrice Spallaccia

ore 21:00

Crip Night

Eshow, Marea e Giorgia Meneghesso in concerto, a seguire karaoke

Domenica 15 ottobre 2023, Piazza XX Settembre – Piazza Maggiore

h 16:00 raduno in Piazza XX Settembre

h 16:15 partenza del corteo

h 17.00 arrivo in Piazza Maggiore

h 17:20 performance del Magnifico Teatrino Errante

h 17:40 open mic e dj set