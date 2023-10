E’ successo nel primo pomeriggio in via Emanuel. Quando i Vigili del fuoco sono arrivati sul posto il camper, che potrebbe essere di proprietà di una persona di etnia Rom, aveva già preso completamente fuoco. Pare che prima dell’incendio, sul posto vi fosse stato un litigio tra persone. L’incendio, che potrebbe essere partito dal motore o dalle batterie, in pochi minuti si è propagato all’interno del camper, dove era presente molto materiale combustibile. Sono stati eseguiti dei rilievi, in corso le indagini. Sul posto anche la Polizia scientifica.