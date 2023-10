Nella serata di lunedì 2 ottobre, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia, impegnati in un consueto servizio di controllo del territorio in zona stazione, sono intervenuti in via IV Novembre a seguito di una segnalazione di rissa in corso tra alcuni soggetti.

Giunti tempestivamente sul posto, gli agenti hanno trovato tre uomini extracomunitari che risultavano molto agitati ma, in quel momento, non aggressivi. Durante le prime fasi di identificazione uno dei tre soggetti, un 27enne già noto e con diversi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, andava in escandescenza.

L’uomo, che appariva in stato di forte agitazione a causa dell’abuso di sostanze alcoliche, improvvisamente iniziava ad inveire contro gli operatori e tentava di sferrare un pugno al volto di un agente che prontamente riusciva ad evitare il colpo.

Subito dopo, il 27enne si allontanava di qualche metro e afferrava un espositore pubblicitario minacciando di colpire gli agenti che, mantenendo la calma, riuscivano ad avvicinarsi al soggetto e, con non poca fatica, a neutralizzarlo.

Una volta tranquillizzato, l’uomo è stato condotto presso i locali della Questura dove, al termine degli accertamenti di rito, è stato deferito in stato di libertà per i reati di minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.