Alcune contravvenzioni al codice della strada in tema di sicurezza e regolarità dei documenti di guida e niente piu’ nonostante i circa 100 accertamenti effettuati tra etilometro e precursori che hanno dato esito negativo a conferma di una guida piu’ attenta da parte dei tanti giovani che al sabato escono decidendo di guidare in sobrietà.

Insomma un quadro che fa ben sperare alla luce degli esiti delle attività congiuntamente condotte a Gattatico la scorsa notte tra i Carabinieri della Stazione di Gattatico e la Polizia Locale della Val d’Enza che hanno operato congiuntamente ai Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Guastalla. Accertare la qualità delle persone presenti nella zona per verificare la regolarità dei presenti e reprimere eventuali attività delittuose, ma anche garantire il presidio sulle strade per evitare condotte di guida illecite e controllo dei locali pubblici per testare la “qualità” degli avventori.

Complessivamente sono stati controllati oltre 80 veicoli e 100 persone. L’aspetto positivo dei controlli, come accennato in premessa, è dato dall’attenta condotta di guida dei conducenti controllati e sottoposti agli accertamenti con i precursori ed etilometro in dotazione finalizzati ad accertare l’eventuale presenza di persone postesi alla guida dopo aver fatto uso smodato di alcolici. Infatti tutti i conducenti sottoposti ai controlli sono risultati negativi agli accertamenti con i precursori. Nel corso del attività sono stati anche identificati alcuni pregiudicati senza che a loro carico siano state rilevate infrazioni o condotte delittuose.