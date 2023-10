Nella mattinata di ieri, venerdì 6 ottobre, personale della Squadra Volanti di Reggio Emilia è intervenuto in via Emilia Ospizio a seguito di una aggressione subita da una donna a bordo di un bus: la donna 39enne riportava la rottura del setto nasale ed una vistosa fuoriuscita di sangue; agli agenti ha raccontato di essere stata aggredita da un ragazzo, accompagnato da due amici, che la avrebbe colpita con un testata a seguito di una banale lite collegata alla precedenza nell’occupazione di un posto a sedere.

Immediatamente gli operatori procedevano ad acquisire le immagini del sistema di videosorveglianza presente, la cui visione permetteva di riconoscere l’autore dell’aggressione, un 19enne italiano, che veniva immediatamente rintracciato.

A seguito degli accertamenti di rito, il 19enne è stato deferito in stato di libertà per il reato di lesioni personali mentre la vittima trasportata presso il locale nosocomio per le necessarie cure.