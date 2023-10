A Malalbergo prende il via un adeguamento dei servizi di raccolta rifiuti con l’obiettivo di migliorare quantità e qualità della raccolta differenziata, e recuperare e riciclare quanta più materia possibile a salvaguardia dell’ambiente.

Le novità sono previste dalla gara per la gestione dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di Bologna che Hera si è aggiudicata alla fine del 2021 in un raggruppamento temporaneo di imprese insieme alla società cooperativa Brodolini e il Consorzio Ecobi, tramite gara ad evidenza pubblica da parte di Atersir (Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti).

Le modifiche al servizio di raccolta coinvolgeranno il territorio di Malalbergo a partire da metà ottobre. L’organizzazione rimarrà fondata sulle Isole Ecologiche di Base (cassonetti stradali) e il porta a porta (nelle zone artigianali e alcune zone residenziali fuori dal centro abitato). Oltre alla Carta Smeraldo, che sarà indispensabile per aprire il nuovo cassonetto dell’indifferenziato, nella raccolta differenziata saranno introdotte alcune novità: sfalci e ramaglie dovranno essere separati dall’organico (sono previsti 87 contenitori dedicati); le lattine andranno conferite insieme alla plastica e non più con il vetro; i cassonetti per la raccolta differenziata, che rimarranno ad apertura libera, passeranno da 410 a 435.

Complessivamente sono interessate dal progetto circa 4.600 utenze (circa 450 di queste sono già servite dal porta a porta), tra domestiche e non domestiche.

Attualmente a Malalbergo la raccolta differenziata è al 74,7%: l’obiettivo della nuova raccolta differenziata è di raggiungere l’80%, percentuale indicata da Unione Europea e Regione Emilia-Romagna, portando la produzione di indifferenziato sotto i 100 Kg/abitante contro gli attuali 152.

Il kit e le novità per chi conferisce nei cassonetti

A partire dal 15 novembre a Malalbergo verranno progressivamente sostituiti tutti i contenitori per i rifiuti. Gli Smarty, i nuovi cassonetti dei rifiuti indifferenziati, avranno un sistema informatizzato per il riconoscimento e si apriranno solo con la nuova Carta Smeraldo, la tessera Hera per i servizi ambientali.

Il kit per la nuova raccolta differenziata è composto da: Carta Smeraldo (che oltre ad aprire i nuovi cassonetti Smarty, serve anche a identificarsi alle Stazioni Ecologiche); pattumella da 10 litri per il sottolavello, insieme ai sacchi in mater-bi per l’organico; guida alla raccolta differenziata e volantino dedicato alla raccolta dell’amianto.

Il kit e le novità per chi è servito dal porta a porta

Anche per il servizio porta a porta, già attivo solo per determinate utenze domestiche e non domestiche delle zone artigianali industriali, la nuova raccolta differenziata porterà a Malalbergo un kit nuovo di zecca: bidoncino da 30 litri per i rifiuti indifferenziati; per l’organico un bidoncino da 25 litri da esporre, più la pattumella da 10 litri per il sottolavello e sacchi in mater-bi; i sacchi azzurri per la carta e il cartone; i sacchi gialli per la plastica e le lattine; la guida alla raccolta differenziata con il nuovo calendario del porta a porta; il volantino per la raccolta dell’amianto; la Carta Smeraldo per aprire i nuovi cassonetti Smarty e identificarsi alla Stazione Ecologica; la Carta virtuale con le istruzioni per attivarla sui dispositivi Android. Dall’1 gennaio 2024 si dovranno utilizzare esclusivamente le nuove dotazioni per conferire i rifiuti.

Come funziona la consegna del kit per la nuova differenziata

Dal 23 ottobre inizierà la consegna a domicilio del kit della nuova raccolta differenziata alle abitazioni e alle attività di Malalbergo, sia quelle che conferiscono nei cassonetti su strada, sia quelle servite dal porta a porta. La consegna sarà effettuata direttamente a casa da personale incaricato da Hera, riconoscibile dalla pettorina indossata e dal cartellino nominativo. Il kit è gratuito: in nessun caso gli operatori possono accettare denaro. In caso di dubbio, si può chiedere conferma del nominativo al servizio clienti Hera 800.999.500, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.

Il kit deve essere consegnato al titolare della tassa rifiuti o a un suo delegato. Il modulo della delega arriverà in tutte le buchette della posta in questi giorni, insieme a una lettera che spiega le novità.

Se al momento del passaggio in casa non c’è nessuno, verrà lasciato nella cassetta postale un tagliando con cui l’intestatario della tassa rifiuti – o un suo delegato – potrà ritirare la fornitura recandosi direttamente ai Punti Smeraldo, gli sportelli appositamente realizzati da Hera per venire incontro agli utenti. I Punti Smeraldo saranno aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30 nei giorni 11, 15, 17 e 18 novembre negli uffici distaccati di Altedo dell’URP (via Nazionale 100).

A partire dal 25 novembre, sarà possibile ritirare il kit all’Ecosportello Hera ospitato dagli uffici distaccati dell’URP di via Nazionale 100 ad Altedo, ogni sabato dalle 8.30 alle 12.30.

La campagna di informazione: incontri pubblici e punti informativi

Sarà capillare la campagna di comunicazione, che mira a raggiungere tutti i cittadini per accompagnarli in questi adeguamenti del servizio. Sono numerose le iniziative previste: oltre alla lettera in arrivo in questi giorni a tutte le famiglie e alle attività produttive/commerciali, sono in programma tre appuntamenti pubblici dove verranno illustrate tutte le novità. Gli incontri si terranno dalle 17.30 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 22.30 martedì 17 e giovedì 19 ottobre all’Auditorium di Altedo (via Minghetti)

Saranno poi a disposizione di tutti i cittadini due Infopoint allestiti da Hera nella giornata di sabato 21 ottobre, dalle 8.30 alle 12.30, al mercato settimanale di Malalbergo (piazza P.Carlini) e al mercato settimanale di Altedo (piazza XXV Aprile).

Per usare al meglio i servizi è sempre possibile consultare il sito www.ilrifiutologo.it, utilizzare l’app gratuita di Hera il Rifiutologo o chiamare i numeri gratuiti 800 999 500 per le famiglie e 800 999 700 per le utenze non domestiche del Servizio Clienti del Gruppo Hera (attivi entrambi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18).