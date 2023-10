Prolungamenti di orario nei nidi, innovativi percorsi di maternage e di consulenza

educativa dedicati ai genitori. Sono alcuni dei nuovi servizi educativi dedicati alla prima

infanzia per le famiglie residenti nei Comuni dell’Unione Terre di Castelli e Montese che

iniziano con il nuovo anno scolastico grazie al progetto Zeroseiplus, un progetto

selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà

educativa minorile.

Prende il via a novembre Piccoli Passi, un servizio per bambini da 12 mesi a 3 anni

caratterizzato da giochi e attività di socializzazione. Le proposte di educatori e

pedagogisti sono basate sui fondamenti dell’outdoor education e si realizzano attraverso

l’utilizzo di materiali naturali e di recupero. Il percorso focalizza l’attenzione sulla

genitorialità in una prospettiva di corresponsabilità educativa con il personale e con le

altre famiglie. Il servizio è attivo nei territori di Guiglia, Castelvetro e Vignola fino al

mese di giugno.

Da novembre a giugno è attivo a Spilamberto un servizio di prolungamento orario

per chi frequenta il nido “Le Margherite”. Questo servizio viene incontro alle famiglie

iscritte che, per motivi lavorativi, non riescono a ricongiungersi ai propri figli entro il

normale orario di funzionamento. Il servizio è attivo tutti i giorni della settimana dalle 16.15 alle 18.00. Oltre alla custodia dei bambini, si favorisce la loro crescita con tante nuove attività e laboratori di manipolazione e creativi.

Presso le Biblioteche Comunali di Savignano s/P, Spilamberto e Zocca è attivo da

novembre a maggio il servizio di maternage dedicato all’accoglienza di bambine e

bambini (0-3 anni) insieme agli adulti di riferimento. Un ambiente di confronto e riflessione

sul ruolo genitoriale; gli spazi che verranno messi a disposizione potranno accogliere fino

a 10 coppie bambini-genitori contemporaneamente.

Tutti i servizi del progetto Zeroseiplus sono gratuiti e riservati alle le famiglie residenti

nei Comuni dell’Unione Terre di Castelli e Montese con Isee fino a 15.000 euro. Per

accedere è necessario partecipare al bando pubblicato sul sito di progetto

www.lalumaca.org/zeroseiplus . Le domande di iscrizione sono aperte fino al 23

ottobre 2023.

Hanno diritto di precedenza nell’amissione bambini/e accompagnati/e da certificazioni

speciali per i quali però sarà necessaria una valutazione appropriata.

Tutti i dettagli dei servizi del progetto Zeroseiplus sono alla pagina dedicata:

www.lalumaca.org/zeroseiplus

Zeroseiplus offre alle famiglie dei Comuni dell’Unione Terre di Castelli e Montese servizi

educativi integrativi per la fascia 0-6 anni. I comuni in cui sono attivati i servizi sono

Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul

Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca.

Zeroseiplus è frutto dell’analisi dei bisogni e dell’offerta dei servizi educativi presenti sul

territorio e intende sostenere le famiglie, a partire dalle più fragili nel processo di cura ed

educazione dei figli, migliorare e potenziare l’offerta di servizi educativi per i bambini 0/6

anni e rafforzare il legame con la natura e il territorio dei bambini e delle loro famiglie.