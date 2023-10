LAV, in collaborazione e con il Patrocinio del Consiglio Nazionale del Notariato, organizza la quarta edizione della Settimana dei Lasciti, cinque giorni ricchi di appuntamenti ed eventi sul territorio nazionale per parlare dei lasciti solidali a favore degli animali. Sarà possibile incontrare l’Associazione e i Notai agli appuntamenti di Roma, Firenze e Bologna, oppure partecipando all’evento conclusivo “Un lascito per gli animali” a Milano.

L’appuntamento a Bologna è previsto per giovedì 19 ottobre – dalle 15.00 alle 19.00 – e venerdì 20 ottobre – dalle 9.00 alle 13.00 – presso il Coworking Luogocomune in via Giacomo Matteotti, 21.

Gli incontri hanno l’obiettivo di informare gratuitamente sul tema del testamento e sull’importanza dei lasciti solidali. Fare testamento è una decisione importante: un gesto che tutela le proprie volontà, i propri cari e ciò che si ha a cuore.

I cittadini potranno incontrare il notaio Flavia Fioretti, che spiegherà cosa è importante sapere sui lasciti solidali e risponderà ad eventuali domande sull’argomento, approfondendo con l’Associazione i progetti LAV a tutela degli animali.

Per chi ama gli animali, un lascito a LAV è un gesto naturale che realizza quello in cui si crede: un mondo dove ogni singolo animale ha libertà, dignità e vita.

È necessario registrare la propria partecipazione agli eventi di Bologna possibilmente entro il 12 ottobre: