“Il lavoro dell’Amministrazione procede, il centrodestra ha saputo governare in questi anni con ottimi risultati, ma siamo vicini alla prossima scadenza elettorale e il punto fra tutti gli alleati è fondamentale, farlo pubblicamente permette anche di sollecitare il contributo dei nostri elettori e di tutti i cittadini di Sassuolo. Il tema dei rifiuti, ad esempio, il passaggio al porta a porta, ha lasciato perplessi molti di noi, la gestione è problematica, a Modena, dove siamo all’opposizione, la stiamo combattendo quasi quotidianamente; insieme alla Lista Macchioni a Sassuolo, non possiamo condividerla, rimanere in silenzio e accettare gli ordini di Hera.

Le liste Noi siamo Sassuolo/Noi Moderati e Lista Macchioni sono state le prime ad incalzare la battaglia contro il nuovo sistema della raccolta porta a porta, raccogliendo le firme per chiedere il ritorno ai vecchi cassonetti, molto più efficienti e che lasciano al cittadino una città più pulita, fa piacere che la battaglia iniziata da noi, oggi viene portata all’interesse di tutti da altre forze politiche”.

“Le dichiarazioni degli alleati, in particolare di Fratelli d’Italia, sono state particolarmente esplicite, noi chiediamo un confronto sulle proposte future, sul nuovo programma, sulla visione di Sassuolo che dovremo presentare ai cittadini nel 2024. Se ci sono tensioni, queste vanno risolte, la coalizione deve poter lavorare serenamente e unita per il bene della città. Il lavoro fatto è stato apprezzato, auspichiamo anche noi un confronto franco e sincero, sicuri che sapremo risolvere tutte le criticità che inevitabilmente possono svilupparsi all’interno di un gruppo di lavoro”.

(Manuela Spaggiari, Segretario provinciale Noi Moderati – Lista civica Noi Siamo Sassuolo)