Sereno o poco nuvoloso, con possibili foschie o banchi di nebbia in prossimità del Po nelle ore notturne in rapido dissolvimento nelle prime ore del mattino.

Temperature minime senza variazioni significative con valori tra 17 e 20 gradi nei centri urbani e lungo la costa, localmente inferiori in aperta campagna. Massime in lieve calo con valori attorno a 25 gradi sulla costa e 28 gradi nelle zone di pianura occidentali. Venti deboli in prevalenza occidentali al mattino, in rotazione da est nel pomeriggio per divenire meridionali nella sera. Mare quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)