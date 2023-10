Anche i volontari di Protezione Civile di Campogalliano partecipano e saranno protagonisti della campagna nazionale “Io non rischio – buone pratiche di protezione civile” in programma sabato 14 e domenica 15 ottobre in tutta Italia.

Nelle due giornate del prossimo fine settimana, infatti, i volontari campogallianesi saranno presenti in piazza Vittorio Emanuele II, davanti al municipio, con un Gazebo tematico per fare attività divulgativa sui rischi Terremoto e Alluvione e comunicare coi cittadini.

In particolare verrà presentata una “Linea del tempo” che testimonia i vari eventi calamitosi che negli anni hanno riguardato la comunità di Campogalliano e le relative ricadute.

“Un progetto – spiegano i promotori – che si pone come obiettivo quello di attivare un processo informativo per rendere i cittadini consapevoli dei rischi presenti sul territorio in cui abitano e, di conseguenza, operare scelte e comportamenti idonei alla riduzione dei rischi stessi”.

In particolare è importante informare sulle azioni con cui ciascuno di noi può contribuire a ridurre rischi in emergenze come terremoto e alluvione, diffondendo sempre più quella cultura della prevenzione attraverso cui ognuno può fare la differenza nella sicurezza propria e di chi gli sta intorno. Il tutto con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione, 365 giorni l’anno.

Ridurre gli effetti dei rischi naturali è possibile: per questo sabato 14 e domenica 15 ottobre tornano in più di mille piazze italiane le giornate nazionali di “Io non rischio” la campagna di comunicazione nazionale dedicata alla cultura della prevenzione dei rischi. Si tratta di un progetto che, dal 2011, è promosso da Dipartimento della protezione civile con INGV, ANPAS, ReLUIS e Fondazione CIMA, in stretta collaborazione con le direzioni di protezione civile delle Regioni e Province autonome ed ANCI, finalizzato a stimolare il ruolo attivo delle comunità nella quotidiana azione di prevenzione, attraverso un percorso di conoscenza e consapevolezza guidato dal volontariato organizzato di protezione civile.

Come nelle edizioni precedenti, la campagna sarà una buona occasione per invitare la popolazione a farsi delle domande sul rischio e prendere confidenza con il territorio e con la memoria dei luoghi, e a rendersi parte attiva in un processo di consapevolezza sui rischi che deve riguardare tutti, offrendo l’opportunità di condividere con la cittadinanza i contenuti dei piani di protezione civile comunali.

L’appuntamento quindi è in piazza a Campogalliano, sabato 14 e domenica 15.